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Televizyon
Haber Giriş: 13.04.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2 Camdaki Kız’a selam gönderdi...

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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana geldi.

Birbirinden komik skeçleri ile yine izleyicinin büyük beğenesini kazanan programda bu kez Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Camdaki Kız’a gönderme yapıldı.

 Çok Güzel Hareketler 2 programı dışında ilk kez Camdaki Kız dizisi ile de izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı ve diğer oyuncuların gönderme yaptığı bu anlar herkesi kahkahaya boğdu.

 “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümleri ile her Pazar akşamı Kanal D’de...

Çok Güzel Hareketler 2 Camdaki Kız’a selam gönderdi...

 

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