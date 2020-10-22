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Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

“Çok Güzel Hareketler 2” bu kez de Yıldız Tilbe’yi ağırlıyor...

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Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 25 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi bu kez de sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi ağırlıyor. Tilbe, programda yer alan skeçlerden birinde Melania Trump olarak sahneye çıkacak. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Ayrıca Yıldız Tilbe şarkıları ile de programa renk katacak.

 “Çok Güzel Hareketler 2”, 25 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de...

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