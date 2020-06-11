Çok Filim Hareketler Bunlar'ın konusu ne, oyuncuları kimler?

Komedi türündeki "Çok Filim Hareketler Bunlar"ın yönetmenliğini Ozan Açıktan, görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, yapımcılığını Necati Akpınar, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan yaptı. İşte, Çok Filim Hareketler Bunlar hakkında tüm merak edilenler...

5 haftada çekilen "Çok Filim Hareketler Bunlar"ın çekimleri Antalya TRT Lara Tunca Toskay platolarında, Phaselis, Balat, Kariye, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü, Maslak ve Ata Platoları, Beykoz Fidanlığı, Maslak'da Orman Fakültesi lojmanları, Kenan Evren Lisesi, Çorlu Havaalanı, Moda, Bahçeköy ve BKM sahnesinde gerçekleştirildi.

BKM Mutfak ekibi, dokuz ayrı öyküyü ve film türünü tek filme sığdırarak bir ilki gerçekleştiriyor. Filmde şu öyküler yer alıyor: Yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenler ve tatili bitip okula dönerken hâlâ ayakları yerden kesik olanlar...

Oyuncular : Büşra Pekin, Yılmaz Erdoğan, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut