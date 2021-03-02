Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları kimdir? İşte Çok Filim Hareketler Bunlar konusu
Çok Filim Hareketler Bunlar filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Şahin Irmak, Büşra Pekin, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak gibi isimler bulunuyor. İşte Çok Filim Hareketler Bunlar konusu
Çok Filim Hareketler Bunlar filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç gibi isimler yer alıyor.
ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI
Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncuları arasında Şahin Irmak, Büşra Pekin, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken, Zeynep Koçak, Metin Yıldız, Ersin Korkut bulunuyor.
KONUSU
Yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken halâ ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikâyeleri bu filmde.