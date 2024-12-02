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Çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar

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#Bağlantı Hatası#Belçim Bilgin#Onur Tuna
Çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:58

Böcek Film Yapım ve Atölye Production ortak yapımı olan ‘Bağlantı Hatası’ filminin çekimleri sona erdi.

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Belçim Bilgin, Onur Tuna, Timur Acar ve Asena Keskinci’nin başrollerini paylaştığı filmin Tuzla’daki setinde çekimlerin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Jenerasyonlar arası farkı anlatan filmin basın toplantısında konuşan Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rodin’le ilişkisinden bahsetti:

Çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar

“Oğlum 15’e girmek üzere. Onlar dijital çağın içine doğdular. Biz renkli televizyona denk gelmiş, haftada bir gün çizgi film izleyen kuşağız. Şimdi her şey çok farklı, çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar. Bizim de onlar ile iletişim kurabilmemiz için başka türlü bir çaba ortaya koymamız gerekiyor. Yine de oğlumla güzel anlaştığımıza inanıyorum.”

 

 

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#Bağlantı Hatası#Belçim Bilgin#Onur Tuna

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