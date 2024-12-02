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Belçim Bilgin, Onur Tuna, Timur Acar ve Asena Keskinci’nin başrollerini paylaştığı filmin Tuzla’daki setinde çekimlerin tamamlanmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Jenerasyonlar arası farkı anlatan filmin basın toplantısında konuşan Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan’la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rodin’le ilişkisinden bahsetti:

“Oğlum 15’e girmek üzere. Onlar dijital çağın içine doğdular. Biz renkli televizyona denk gelmiş, haftada bir gün çizgi film izleyen kuşağız. Şimdi her şey çok farklı, çok fazla bilgiye maruz kalıyorlar. Bizim de onlar ile iletişim kurabilmemiz için başka türlü bir çaba ortaya koymamız gerekiyor. Yine de oğlumla güzel anlaştığımıza inanıyorum.”