×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Çok eğlendik, çok keyifliydi'

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#Beyaz’La Joker#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 16:03

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Kanal D’nin sevilen yarışması Beyaz’la Joker’e katılan Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak, yarışma sonrası samimi açıklamalarda bulundu. İkili, program boyunca çok eğlendiklerini ve gerçekten zorlu bir yarışın içinde olduklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

“BEYAZ’LA JOKER BİZİ HEYECANLANDIRDI”

Yasemin Sakallıoğlu, Beyaz’la Joker’de yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Benim ünlülüğüm Beyaz Show’un bittiği döneme denk geldi” dedi. Beyazıt Öztürk ile aynı programda yarışmanın kendisini ayrıca heyecanlandırdığını ifade ederek, “Çok eğlendik, çok keyifliydi” şeklinde konuştu.

“SORULAR KOLAY SORULAR DEĞİLDİ”

Yarışmadaki soruların kolay olmadığını vurgulayan Sakallıoğlu, “Sorular kolay sorular değildi. Hiç öyle torpil falan yok. Ciddi anlamda yarıştık, zorlandık ve gerçekten o soruları bilmek istedik” ifadelerini kullandı.

Çok eğlendik, çok keyifliydi

“ÇATIŞMALAR BAŞLADI AMA SONRA BİRLEŞTİK”

Haberin Devamı

Programın en eğlenceli anları ise ikilinin zaman zaman yaşadığı fikir ayrılıkları oldu. Sakallıoğlu, “İbrahim’in cevaplarımı yanlış bulduğu anlar ve beni satışa çıkarmaya çalıştığı her an çok komikti” diyerek bu anları gülerek anlattı. İbrahim Büyükak ise rekabeti şu sözlerle özetledi: İki tane soru vardı zaten. Birinde ben farklı söyledim, Yasemin farklı söyledi. Orada çatışmalar başladı ama sonra yine birleştik.

HEM DOSTLUK HEM REKABET YAŞANDI

İkili, stüdyodaki heyecan ve rekabet ortamının işin rengini değiştirdiğini, ancak en önemlisinin çok keyif almaları olduğunu vurguladı. Kahkaha dolu gece, hem rekabeti hem de dostluğu bir arada yaşattı.

Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı Beyaz’la Joker her pazar izleyiciyle buluşuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#Beyaz’La Joker#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!