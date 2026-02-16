Haberin Devamı

“BEYAZ’LA JOKER BİZİ HEYECANLANDIRDI”

Yasemin Sakallıoğlu, Beyaz’la Joker’de yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Benim ünlülüğüm Beyaz Show’un bittiği döneme denk geldi” dedi. Beyazıt Öztürk ile aynı programda yarışmanın kendisini ayrıca heyecanlandırdığını ifade ederek, “Çok eğlendik, çok keyifliydi” şeklinde konuştu.

“SORULAR KOLAY SORULAR DEĞİLDİ”

Yarışmadaki soruların kolay olmadığını vurgulayan Sakallıoğlu, “Sorular kolay sorular değildi. Hiç öyle torpil falan yok. Ciddi anlamda yarıştık, zorlandık ve gerçekten o soruları bilmek istedik” ifadelerini kullandı.

“ÇATIŞMALAR BAŞLADI AMA SONRA BİRLEŞTİK”

Haberin Devamı

Programın en eğlenceli anları ise ikilinin zaman zaman yaşadığı fikir ayrılıkları oldu. Sakallıoğlu, “İbrahim’in cevaplarımı yanlış bulduğu anlar ve beni satışa çıkarmaya çalıştığı her an çok komikti” diyerek bu anları gülerek anlattı. İbrahim Büyükak ise rekabeti şu sözlerle özetledi: İki tane soru vardı zaten. Birinde ben farklı söyledim, Yasemin farklı söyledi. Orada çatışmalar başladı ama sonra yine birleştik.

HEM DOSTLUK HEM REKABET YAŞANDI

İkili, stüdyodaki heyecan ve rekabet ortamının işin rengini değiştirdiğini, ancak en önemlisinin çok keyif almaları olduğunu vurguladı. Kahkaha dolu gece, hem rekabeti hem de dostluğu bir arada yaşattı.

Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı Beyaz’la Joker her pazar izleyiciyle buluşuyor.