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'Çok Akustik' Kanal D’de ekrana dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Çok Akustik#Kanald#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:29

Ercan Saatçi’nin eğlence programı “Çok Akustik”, Kanal D’de ekrana dönüyor. Saatçi’nin ünlü dostlarını ağırladığı program yaz boyunca izleyiciyle buluşacak. İlk bölüm 7 Haziran Cuma gece yarısı saat 00.15’te yayınlanacak.

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KANAL D, birbirinden keyifli yapımlarıyla yaz ekranına renk katacak.

“Yalan” dizisi ve Mehmet Ali Erbil’in sürpriz projesi ile yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan kanal şimdi de eğlence programı “Çok Akustik”in duyurusunu yaptı.

Çok Akustik Kanal D’de ekrana dönüyor

Ünlü müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin ünlü isimleri ağırladığı “Çok Akustik” programı yeni bölümleri ile yaz sezonunda Kanal D’de ekrana gelecek.

Evini ünlü sanatçılara açarak şarkılar eşliğinde çarpıcı sohbetlere imza atan Ercan Saatçi bu sezon Sıla, Şevval Sam, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Ayta Sözeri, Diren Polatoğulları, Hüseyin Turan, Kubat, Öykü Gürman, Merve Özbey, Ziynet Sali, Barış Falay ve Fırat Tanış’ı ağırlayacak.

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Çok Akustik Kanal D’de ekrana dönüyor

Tanıtımıyla sıcak bir sohbetin ve müzik dolu akşamların müjdesini veren “Çok Akustik”, 7 Haziran Cuma akşamından itibaren her cuma saat 00.15’te Kanal D’de ekrana gelecek.

 

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#Çok Akustik#Kanald#Kanal D

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