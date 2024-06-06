'Çok Akustik' Kanal D’de ekrana dönüyor

Haberin Devamı

KANAL D, birbirinden keyifli yapımlarıyla yaz ekranına renk katacak.

“Yalan” dizisi ve Mehmet Ali Erbil’in sürpriz projesi ile yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan kanal şimdi de eğlence programı “Çok Akustik”in duyurusunu yaptı.

Ünlü müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin ünlü isimleri ağırladığı “Çok Akustik” programı yeni bölümleri ile yaz sezonunda Kanal D’de ekrana gelecek.

Evini ünlü sanatçılara açarak şarkılar eşliğinde çarpıcı sohbetlere imza atan Ercan Saatçi bu sezon Sıla, Şevval Sam, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Ayta Sözeri, Diren Polatoğulları, Hüseyin Turan, Kubat, Öykü Gürman, Merve Özbey, Ziynet Sali, Barış Falay ve Fırat Tanış’ı ağırlayacak.

Haberin Devamı

Tanıtımıyla sıcak bir sohbetin ve müzik dolu akşamların müjdesini veren “Çok Akustik”, 7 Haziran Cuma akşamından itibaren her cuma saat 00.15’te Kanal D’de ekrana gelecek.