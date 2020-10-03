Çocuktan Al Haberi Sunucusu Doğa Rutkay kimdir, eşi kim?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'in kızıdır.2000 senesi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 3 adet tiyatro oyunu, 3 filmi, 8 adet TV dizisi, 2 adet TV filmi, 6 adet TV programı var."Card Finans" reklamında rol almıştır, TRT 1'de bir talk show yapmıştır. 2014'te Kanal D'de yayınlanan Buyur Burdan Bak programını sunmuştur. Şu an Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'da Yeter karakteri ile rol almaktadır.



3 Eylül 2014 tarihinde Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturdu. Çiftin Piraye ve Rutkay Kerim adında iki çocuğu var.

KERİMCAN KAMAL HAKKINDA

Kerimcan Kamal, 1971’de doğdu. Evin tek çocuğuydu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandı. Üniversite hayatı boyunca okumaktan çok çalıştı. Rehberlik, reklam metin yazarlığı yaptı. Aynı üniversitede Sinema Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans programına devam etti. Kanal D, Star TV, Show TV’de muhabirlik, editörlük, haber koordinatörlüğü yaptı. “Haber Özel” isimli araştırmacı gazetecilik programının yapımcısı ve sunucusu oldu. TV için seçim, siyaset yorumculuğunun yanı sıra Zuppe isimli talk show programını yaptı. Kafa dergisine aylık yazmaya devam etmektedir.