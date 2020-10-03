MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?
GeriTelevizyon Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 03.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyanın minik fenomenlerinden Aras Özadalı, Çocuktan Al Haberi yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören Aras Özadalı zor kelimeleri söylemeye çalıştığı videolarla tanınıyor. Peki, Aras Özadalı kimdir?

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, 3 yaşında. Babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın babasıyla diyaloğu binlerce kişi tarafından izlenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle