Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, 3 yaşında. Babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın babasıyla diyaloğu binlerce kişi tarafından izlenmişti.