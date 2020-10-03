Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir?
Sosyal medyanın minik fenomenlerinden Aras Özadalı, Çocuktan Al Haberi yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören Aras Özadalı zor kelimeleri söylemeye çalıştığı videolarla tanınıyor. Peki, Aras Özadalı kimdir?
İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, 3 yaşında. Babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın babasıyla diyaloğu binlerce kişi tarafından izlenmişti.
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