Çocukluk dizisinin Nene’si İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek, 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Halen Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimini sürdüren oyuncu Beyti Engin'den kamera önü oyunculuk eğitimleri almıştır. Mucize Doktor dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

İpek Çiçek, 2019 yılında Trt 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisine Gamze karakteriyle dahil oldu. Temel Oyunculuk Atölyesi temel oyunculuk eğitimlerini tamamladı. İpek Çiçek, Gençliğim Eyvah projesinde Ayşe karakterini canlandırmıştı.