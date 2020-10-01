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Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Çocukluk dizisi oyuncuları kimler? İşte Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu

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Çocukluk dizisi oyuncuları kimler? İşte Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu
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FOX TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yapılan şikayetlerin ardından, 'Kimsesizler' dizisinin adını 'Çocukluk' olarak değiştirme kararı aldı. 9 Ekim Cuma günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Çocukluk dizisi tanıtımlarının yanı sıra oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Çocukluk dizisi oyuncuları kimler? İşte Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu...

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, “Çocukluk” dizisi, 9 Ekim Cuma günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…

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