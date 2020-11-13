Çocukluk dizisi oyuncuları kimdir? Çocukluk oyuncuları ve konusu
Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu ile merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Her hafta cuma akşamları yayınlanan dizide Burcu Özberk Ayşegül karakterine, Erdal Beşikçioğlu Mahir karakterine, Beren Gökyıldız Mavi karakterine hayat veriyor. İşte Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler…
Çocukluk dizisi izleyici karşısına her hafta cuma günleri çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin senaryosunu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars yazıyor. Dizide, Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları anlatılıyor.
ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI
Çocukluk dizisi oyuncuları arasında Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Selen Öztürk, Kübra Süzgün gibi isimler yer alıyor.
Mahir – Erdal Beşikçioğlu
Mavi – Beren Gökyıldız
Gülay – Selen Öztürk
Ayşegül – Burcu Özberk
Mozi – Kübra Süzgün
Bambi – Nilay Yeral
Zeynep – Derinsu Akkuş
ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU
Dizide; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlem ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir ve bu kardeşlik, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır…
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