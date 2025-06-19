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Markle'Ä±n, 2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile evlenip Ä°ngiliz kraliyet ailesine gelin gitmesi de sonrasÄ±nda yaÅŸananlar da hep olaylÄ± oldu.

Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Markle ile Prens Harry; bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce Ä°ngiltere'yi terk edip ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±lar ama yarattÄ±klarÄ± olaylar zincirleme ÅŸekilde sÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡iftin artÄ±k altÄ± yaÅŸÄ±na gelen oÄŸullarÄ± Archie, Londra'da dÃ¼nyaya geldi, dÃ¶rt yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Lilibet ise ABD'de doÄŸdu.

Zaten yaÅŸanan tatsÄ±z geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Meghan ile Harry, Ã§ok gerekmedikÃ§e Ä°ngiltere'ye adÄ±mlarÄ±nÄ± bile atmÄ±yorlar.

Ã–zetle onlarÄ±n artÄ±k ABD'de baÅŸka bir hayatlarÄ± var. Bu arada Meghan, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda bazÄ± giriÅŸimlerde bulundu ve As Ever adÄ±nda bir yaÅŸam tarzÄ± markasÄ± kurdu.

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ARTIK BAÅžKA BÄ°R HAYATLARI VAR

Her ne kadar Harry'nin ailesinden miras yoluyla gelen hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir serveti olsa da Ã§iftin iÅŸ giriÅŸimleri umduklarÄ± kadar baÅŸarÄ±lÄ± da olamadÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Meghan Markle, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici iÅŸler de dahil yÄ±llar boyunca kendi parasÄ±nÄ± kendi kazandÄ±. Harry ise zaten bir kraliyet ailesinde dÃ¼nyaya geldiÄŸi iÃ§in para kazanmak gibi bir derdi hiÃ§ olmadÄ±.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Meghan Markle, Ã§ocuklarÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ±n kÄ±ymetini Ã¶ÄŸretebilmek iÃ§in erkenden kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Ã–yle ki iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna Montecito'daki malikanelerinin bahÃ§esinde yetiÅŸen sebze ve meyveleri hafta sonlarÄ± semtlerinde bir tezgah kurup satÄ±ÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ã‡OCUKLARINI HAYATIN GERÃ‡EKLERÄ°YLE TANIÅžTIRIYOR

Meghan Markle, Emma Grede'nin hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu podcast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±...

DÃ¼ÅŸes, iki Ã§ocuÄŸu Archie ve Lilibet'i bahÃ§ecilikle meÅŸgul tutup bÃ¶ylece onlara ne kadar ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayatlarÄ± olduÄŸunu ve ÅŸanslarÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu daha ÅŸimdiden Ã¶ÄŸretmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

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Meghan, aynÄ± zamanda Kim Kardashian ile birlikte Skims markasÄ±nÄ±n kurucu ortaklarÄ±ndan ve Good Americans'Ä±n da CEO'su olan Emma Grede'e, Archie ve Lilibet'i hayatÄ±n gerÃ§ekleri konusunda nasÄ±l eÄŸittiÄŸini anlattÄ±.

Meghan Markle "BahÃ§emizde sebzeler yetiÅŸtiriyoruz. Bazen de kÃ¼Ã§Ã¼k bir pazar tezgahÄ± kuruyoruz" dedi.

Ã‡OCUKLARI PARANIN DEÄžERÄ°NÄ° BÄ°LSÄ°N DÄ°YE

Bunu yapmasÄ±nÄ±n nedenini ise "Harry ve ben Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n paranÄ±n deÄŸerini bilmesini istiyoruz" sÃ¶zleriyle Ã¶zetledi.

Hayatta her ÅŸeyin bir bedeli ve deÄŸeri olduÄŸunu belirten Meghan Markle "Bence Ã§ocuklarÄ±n bunu anlamasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ã–zellikle de ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayata sahip olanlarÄ±n" dedi.

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Meghan Markle, bu ayrÄ±ntÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ± ve topluma uygun duruÅŸ biÃ§imleri kadar Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Markle'Ä±n bahÃ§ecilik konusunda sÃ¶yledikleri de dikkat Ã§ekici.. " BahÃ§eyle uÄŸraÅŸmak Ã§ocuklar iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok deÄŸerli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu onlara, sabÄ±rlÄ± olmayÄ± ve yiyeceklerin kÄ±ymetini bilmeyi Ã¶ÄŸretiyor."

Meghan ile Harry'nin 'Ã§ocuklarÄ±mla bahÃ§ede yetiÅŸtirdiÄŸimiz meyve sebzeler iÃ§in bir tezgah aÃ§Ä±yoruz" sÃ¶zleri duyanlarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Meghan ile Harry, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yÃ¼zlerini Ã¶zellikle sosyal medyada kÃ¶ÅŸe bucak saklÄ±yorlar. Sadece Archie dÃ¼nyaya geldiÄŸinde Ã§ift, henÃ¼z Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼yesi olduÄŸu iÃ§in az sayÄ±daki basÄ±n mensubunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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Fakat Lilibet'in ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Ä°ngiltere'de Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸekilde yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rÃ¼nmedi.

GÃ¼venlik gerekÃ§esiyle iki Ã§ocuÄŸunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ herkesten saklayan Meghan'Ä±n semt pazarÄ±nda meyve sebze tezgahÄ± aÃ§Ä±yoruz demesi iÅŸte bu yÃ¼zden ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

DÃ¼nya kamuoyu, Harry ve Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼yeleri olduÄŸu sÄ±rada oÄŸullarÄ± Archie kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yordu.

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