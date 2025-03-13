Çocuklarının gözünün önünde eriyip gidiyor… 6 evladı ünlü yıldızı “şişmanlatmaya” kararlı!

Haberin Devamı

Sinema dünyasında ilk tanındığı günlerden beri sadece yeteneğiyle değil doyumsuz güzelliğiyle de adından çok söz ettiren Angelina Jolie 49 yaşında ancak hâlâ gençlik yıllarındaki halinden çok da farklı görünmüyor.

SÜREKLİ ALIŞVERİŞTELER

49 yaşındaki aktris geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki oğlu Knox'u da yanına alarak Los Feliz'de market alışverişi yaparken görüntülendi; arabaları yiyecek dolu kahverengi poşetlerle doluydu.

Günler önce de Knox ve ikiz kardeşi Vivienne ile birlikte aynı markete giderek yine alışveriş yaparken görülmüştü.

Haberin Devamı

Jolie’nin yakın çevresi altı çocuğunun da - 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh ve ikizler Knox ve Vivienne - ona çok ihtiyaç duyduğu kiloları almasında yardımcı olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARI ÇOK ÜZÜLÜYOR

Söylenenlere göre çocukları anneleri Angelina Jolie’yle birlikte toplu alışverişler yapıyor, şarküteri ve fırından aldıkları çerezlerle onu baştan çıkarıyorlar ve kilo almasını teşvik etmek için her akşam ailece yemek yiyorlar.

Her zaman ince bir fiziği olan ancak son zamanlarda yaşadığı stres yüzünden giderek daha da zayıflayıp sağlıksız görünmeye başlayan Angelina Jolie’nin 6 çocuğu annelerini “şişmanlatmayı” kafaya takmışlar.

45 KİLODAN BİLE ZAYIF...

Jolie’nin kırmızı halılarda verdiği görüntüleri inceleyen beslenme uzmanları yıldız oyuncunun 45 kilonun altına düştüğünü düşünüyor.

Boyu 170 olan Jolie için bu kilo çok düşük, üstelik doktorlara göre bu kadar zayıf olmak Jolie yaşındaki bir kadın için kemik erimesi yani osteoporoz riskini de çok yükseltiyor.

Haberin Devamı

Uzmanlar Jolie’nin sağlıklı olabilmesi için en az 50 kilo olması gerektiğini söylüyorlar.

BİTEN EVLİLİĞİ VE BOŞANMA SÜRECİ ONU ÇOK YIPRATTI... "BRAD ANGELINA'YA SÜREKLİ YEMEK YEDİRMEYE ÇALIŞIRDI"

Daha önce de çok konuşulduğu gibi, çocuklarının babası Brad Pitt'ten boşanmasının yarattığı stres, Jolie'nin ruhsal olarak çok yıpranmasına yol açarken bir yandan da giderek zayıflamasına neden oldu.

Yakınları eski çiftin evliliği ve Angelina Jolie’nin şimdiki durumu için “Brad'in bu evlilik süresince yaptığı tek iyi şey Angelina’ya daha fazla yemesi için baskı yapmasıydı. Ama Brad gittiğinden beri çocukları onun kendisine bakmadığını düşünüyor ve bu da onları ona karşı daha korumacı yapıyor” diyor.

Haberin Devamı