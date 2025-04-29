Çocuklarını o mutlu yuvada büyütmüştü… Aşk bitti, ayrıldılar… Milyonluk malikane de elden gidiyor!

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Birlikte verdikleri fotoğraflara bakanlar ünlü çift için “Sanki yeni evli gibiler” yorumları yapıyordu. Evlilikleri, aşkların ömrünün genellikle kısa olduğu ünlüler dünyasında parmakla gösterilenlerden biriydi.

Görünenin gerçeklerden farklı olduğu ise ünlü çiftin 17 yıllık evliliği bitince ortaya çıktı.





17 YILLIK EVLİLİĞİ BİR ÇIRPIDA SİLİP ATTILAR

Jessica Alba ve Cash Warren herkesi şaşırtan bir kararla yollarını ayırdılar ve boşanma davası açtılar.

Hollywood’un sevilen yıldızı Jessica Alba ve yapımcı eşi Cash Warren'ın 2008’de kurdukları üç çocuklu yuvaları dağıldı.

Onlara dışarıdan bakan hayranları mutlu olduklarını sanıyordu çünkü çift sürekli aşk pozları veriyor, her şey yolunda gibi davranıyordu.

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“ARTIK EV ARKADAŞI GİBİ OLDUK” DEMİŞTİ

Oysa Jessica Alba bu yılın başında ortaya çıkan ayrılık haberinden önce aslında bu gidişatın ipuçlarını vermiş, evliliklerinin gidererek sona yaklaştığını “Artık karı kocadan çok ev arkadaşı gibiyiz” diyerek ima etmişti.

Jessica Alba üç çocuğunu alıp kendine yeni bir yaşam kurmak üzere harekete geçti, ayrıldığı kocası Cash Warren da bu süreçte çok ortalarda görünmemeyi tercih etti.

Bu üzücü ayrılığın ardından da eski aşıklar hemen aşk yuvaları olan, çocuklarını büyüttükleri saray yavrusu gibi evlerini satışa çıkardı.





BÜYÜK EMEKLERLE ALINAN VE DÖŞENEN EV DE GİDİYOR

Çiftin 2017’de 10 milyon dolara satın aldıkları California’nın lüks semti Beverly Hills’deki evlerini 19 milyon dolara satışa çıkardıkları duyuldu.

Oldukça kârlı bir satışa hazırlanan Alba ve Warren evi aldıktan sonra tanınmış mimarlardan destek alarak yenilemişler ve çok daha lüks hale getirmişlerdi.

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İÇİNDE YOK YOK!

Üç dönümlük bir arazi üstüne kurulan evde 8 yatak odası ve 8 banyoyla birlikte bir aile odası, kahvaltı salonlu gurme mutfak, resmi yemek alanı, bir spor salonu ve sinema salonuna da sahip.

Doğal ve sıcak organik malzemeler, nadir mermerler ve taşların yanı sıra baştan sona geri kazanılmış ahşaplar içeren bu kıymetli ev aynı zamanda çiftin en küçük çocuğunun doğduğu ve diğer iki çocuğunun da büyüdüğü yer.

43 yaşındaki Alba, ocak ayında mahkemeye başvurduğunda ayrılık tarihlerini 27 Aralık 2024 olarak belirtmiş ve boşanma gerekçesini de “şiddetli geçimsizlik” olarak bildirmişti.

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HAYALLERİNİ BİRLİKTE GERÇEK YAPMIŞLARDI… PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Çiftin ortak servetleri bir hayli büyük.

Jessica Alba Hollywood’dan kazandığı parayla akıllı yatırımlar yapmış ve kendi adını taşıyan iş girişimleriyle servetini katlamıştı. Cash Warren da sektörde tanınan bir yapımcı ve onun da kazancı yüksek.

BÜYÜK SERVETLERİNİ NASIL PAYLAŞACAKLARI BELLİ DEĞİL

Buna rağmen evlenmeden önce bir anlaşma imzalamayan çiftin evin satışından gelen parayı ortak şekilde bölüşmesi gerekiyor.

Jessica Alba'nın bebek ve güzellik ürünleri şirketi Honest Company'nin değeri 623 milyon dolar. Cash Warren'ın çorap ve iç çamaşırı markası Pair of Thieves'in değeri ise en az 100 milyon dolar.

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Eski aşıkların 16 ve 13 yaşında Honor ve Haven adında iki kızları ve 7 yaşında Hayes adında bir oğulları var.