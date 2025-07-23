Çocuklarına kavuşabilmek için çırpınıyor… Son çare eski kayınpederine yalvardı: Ne olur artık araya sen gir!

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Eğer ayrılan eşler birbirleriyle husumet yaşıyorsa bu durum ister istemez çocuklara da yansıyor.

Ve sonuç olarak bu çocuklar anne ya da babalarından birinin tarafını tutmak ve birini seçip diğerinden vazgeçmek zorunda kalabiliyor.

Bu durum büyük aşklarının ardından evlenip boşanan, davaları ve kavgaları yıllar süren Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti için tam olarak böyle yaşandı.

Çiftin üçünü evlat edindikleri altı çocukları anne ve babaları ayrıldıktan sonra anneleri Angelina Jolie ile kalmayı seçtiler.

Brad Pitt yıllardır hasret kaldığı çocuklarına kavuşabilmek için her yolu deniyor

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Ve yıllar içinde taraf tutmaya başlayıp en sonunda da babaları Brad Pitt’e düşman kesildiler.

Önce evlatlık olan en büyük üç çocuğu Brad Pitt’e sırtını döndü, onun soyadını bile kullanmak istemedi. Onları küçük kardeşleri de izledi ve Pitt yıllardır çocuklarına hasret bir hayat yaşamak zorunda kaldı.

Pitt'in son çare olarak Angelina Jolie'nin babası Jon Voight'a ulaşıp çocuklarıyla arasını düzeltmesi için ricacı olduğu iddia edildi

Basına yansıyan haberlere göre onlarla arayı düzeltmek isteyen ünlü oyuncu zaman zaman çocuklarına haber yolluyor ve af diliyor. Ama bu çaba hep sonuçsuz kalıyor.

Artık iyice çaresiz kalan Brad Pitt’in en sonunda belki bir faydası olur diyerek eski kayınpederi, Angelina Jolie’nin babası Jon Voight’a koştuğu söyleniyor.

Angelina Jolie’nin babası, Hollywood’un efsane oyuncularından olan 86 yaşındaki Jon Voight’a giden Brad Pitt ondan araya girip kızına ricacı olmasını ve çocuklarıyla kendisini görüştürmesini istemiş.

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Oysa Brad Pitt bu son çareye başvursa da aslında Angelina Jolie de kendi babasıyla görüşmüyor. 49 yaşındaki ünlü oyuncu 86 yaşındaki babasıyla yıllar süren küslüğüne son verse de onu politik görüşleri yüzünden kendinden uzak tutuyor.

Jolie'nin kardeşi James Haven onunla görüşse de Angelina Jolie'nin öz babası Jon Voight'la da arası bozuk

İnsan hakları ve toplumsal konularda aktivistliğiyle tanınan Angelina Jolie koyu bir Donald Trump taraftarı olan babası Jon Voight’a mesafe koymuş durumda.

Artık yaşı epeyce ilerleyen Jon Voight’un da torunlarına hasret olduğu ve onları göremediği için fotoğraflarını cüzdanında taşıdığı söyleniyor.

Artık 86 yaşında olan usta aktör de kızıyla arasını düzeltip torunlarıyla daha yakın bir ilişki kurmak istiyor... Hatta Jon Voight'ın torunlarının fotoğraflarını cüzdanında taşıdığı söyleniyor

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Yine de usta aktörün damadının bu ricasını kırmadığı ve kızına son bir kez bu konuda yardım istemek için gitmeye razı olduğu iddia edildi.

Ünlü ailenin yıllardır süren bu kırgınlıklara çare bulup bulamayacağı merakla bekleniyor…