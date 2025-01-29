Çocukları gidince saray yavrusu gibi evini sattı… ‘Onlar yokken burası yuva değil’

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Hollywood’da isim yapmış bir oyuncu olduktan sonra kendi işini kurup servetine servet katan bir “patron” haline gelen Gwyneth Paltrow da bu isimlerden biri.

HAMLESİYLE EKONOMİ SAYFALARINA HABER OLDU

Wall Street Journal'ın dahi manşetlerine taşıdığı habere göre Goop adlı şirketiyle iş dünyasında da önemli bir yer edinen Gwyneth Paltrow Kaliforniya'daki orman yangınlarından zarar görmeyen Brentwood'daki evini, ilk istenen fiyattan 8 milyon dolar daha ucuza sattı. Gwyneth Paltrow yıllarca dayayıp döşeyip sıcak bir yuva haline getirdiği evini bir çırpıda hem de zarar ederek sattı...

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ZARAR ETTİ AMA NAFİLE…

Haziran 2024'te 30 milyon dolara satışa çıkan malikânenin fiyatı birkaç ay sonra 24,9 milyon dolara düşmüştü. Gazetenin haberine göre, isimsiz bir alıcı daha sonra 8.000 metrekarelik evi yaklaşık 3 milyon dolar daha ucuza kaptı.

Yıldız oyuncunun zarar etmesine rağmen bu göz alıcı evden bir an önce kurtulmak istemesininse oldukça duygusal bir sebebi var.

Bu kararın ardında da artık iki çocuğunun da yuvadan uçması ve o koca evde çocukları olmadan yaşamanın onu derin bir kedere sürüklemesi var

Paltrow, eski kocası Chris Martin'le 2012 yılında satın aldığı bu evde 20 yaşındaki kızı Apple ve 18 yaşındaki oğlu Moses'ı büyütmüştü.

“BU EV ONLAR OLMADAN BİR YUVA DEĞİL”

Kızı üniversite üçüncü sınıfa geçen ve bu yıl da oğlunu aynı şekilde okumaya yollayan Gwyneth Paltrow evlatları yuvadan uçunca bir anda bu kocaman evde tek başına kaldı.

Onlarsız yaşadığı bu evin artık bir yuvaya benzemediğini ve çocuklarının yokluğunu kabullenmekte zorlanıp çok üzüldüğünü söyleyen ünlü oyuncu artık orada yaşamaya dayanamadığını uzun süredir dile getiriyordu.

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ARTIK KOMŞULARI HARRY VE MEGHAN OLACAK

Paltrow bundan böyle 2018'de evlendiği eşi Brad Falchuk'la birlikte birçok Hollywood yıldızının evinin olduğu, Prens Harry ve Meghan Markle’ın da yaşadığı Montecito'da oturacak.

Gwyneth Paltrow, eşinin ilk evliliğinden doğan çocuklarına da annelik yapıyor ve onları bağrına basıyor

52 yaşındaki oyuncu, her ikisi de üniversiteye giden çocuklarının evden taşınması konusunda samimi açıklamalar yapmıştı. Onların yokluğunda inanılmaz bir üzüntü ve derin bir keder hissettiğini itiraf eden Gwyneth Paltrow “Olması gerekenin bu olduğunu biliyorum ama nafile” demişti.

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“EĞER GİTMESELERDİ DAHA ÇOK ENDİŞELENİRDİK”

Paltrow’un kızı Apple şu anda Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde üçüncü yılında, oğlu Moses ise geçen sonbaharda Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'ndeki derslerine başladı.

Paltrow’un eski eşi ve çocuklarının babası 47 yaşındaki yıldız şarkıcı Chris Martin de her iki çocuğunun bağımsız hale gelmesiyle birlikte bir kayıp duygusu yaşıyor. Martin, “Bu üzücü. Tek kelime bu” derken yine de “Ama tabii ki hala 'Ben gidemem' diyor olsalardı daha tuhaf olurdu. O zaman daha çok endişelenirdik” yorumunu yaptı. Gwyneth Paltrow'un kızı Apple aynı kendisine, oğlu Moses ise aynı babası Chris Martin'e benziyor

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HERKESİN BİRBİRİYLE DOST KALDIĞI KOCAMAN BİR AİLELERİ VAR

Gwyneth Paltrow ve Chris Martin yaklaşık 11 yıllık evliliklerinin ardından 2014 yılında ayrıldılar ve iki yıl sonra resmi olarak boşandılar.

Paltrow daha sonra Brad Falchuk’la evlendi, Chris Martin de yoluna güzel yıldız Dakota Johnson’la devam etti.

Paltrow hem eski kocası Chris Martin'le hem de onun nişanlısı Dakota Johnson'la dostane bir ilişki sürdürüyor

Eski eşler birbirleriyle dostane bir ilişki sürdürmeye devam ediyorlar. Hatta Gwyneth Paltrow, eski kocasının nişanlısı Dakota Johnson’la da iyi arkadaş ve ikili görüşmeye ve bir arada poz vermeye bile devam ediyor.