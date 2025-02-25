Çocukları uyutup gece gezmesine kaçtılar!

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Aksiyon ve süper kahraman filmlerindeki rolleriyle Hollywod’daki yerini sağlamlaştıran ünlü oyuncu sektörün en büyük efsanelerinden birinin kızıyla evlenmiş, damat gittiği ailenin gücüyle de kendine güç katmıştı.

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger 6 yıllık evliliklerinde 3 kez anne baba olmanın sevincini yaşadılar ve mutluluklarıyla gösteri dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olmayı başardılar.

2019'da evlenen Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger çifti Hollywood'un en mutlu yuvalarından birini kurdular

2018’de, Chris Pratt henüz ilk eşi Anna Faris’ten boşanmadan önce aralarında bir aşk doğan, kamuoyunun önüne çıkmak için de boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyen ünlü çift şimdilerde yeni bebek heyecanı yaşıyor.

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"ÇOCUKLARI UYUTUP KAÇMIŞLAR"

Dün akşam Chris Pratt’ın yeni filminin kırmızı halısında mutluluk pozları veren taze anne babayı görenler “Çocukları uyutup kaçmışlar” şakası yaparken Katherine Schwarzenegger’in doğum kilolarını kolayca verdiği dikkatlerden kaçmadı.

Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger ünlü oyuncunun yeni filminin galasına katıldı

Hollywood’un efsane ismi Arnold Schwarzenegger’in kızı olan Katherine Schwarzenegger yine de risk almak istememiş, üst tarafı karın bölgesinden genişleyen bir pantolon takımı seçerek kalan kilolarını saklamak istemişti.

İKİ KIZIN ARDINDAN BİR DE OĞULLARI OLDU

4 yaşında Lyla ve 2 yaşında Eloise adında iki kızları olan çift oğulları Ford’u da geçen yıl kasım ayında kucaklarına almıştı. Chris Pratt oğlunun büyük bir sevinçle paylaştığı ilk fotoğraflarında “Bebekli ev halimiz” demiş, üç küçük çocukla dolu evlerinin halini hayranlarına göstermişti.

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İlk evliliği 2018’de bitirdiğinde tam bir enkaza dönüştüğünü ve ruhsal olarak çok berbat bir noktada olduğunu itiraf eden Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger’le evlendikten sonra deyim yerindeyse yeniden doğdu ve her sözü ve davranışıyla da bunu kanıtlamaya gayret etti. Çift, 3 aylık olan oğullarına Ford adını koymuştu... Katherine Schwarzenegger sosyal medya hesabından sık sık üç çocuklu ev hayatından pozlar paylaşıyor

Gözden Kaçmasın Ona bir oğul verdi ama hiç yaranamadı... En özel gününde bir kez daha unutuldu Haberi görüntüle

ÇOCUKLARININ YÜZLERİNİ HİÇ GÖSTERMEDİLER

Sık sık aşklarının ve mutlu ailelerinin fotoğraflarını paylaşan Pratt ve Schwarzenegger bu pozlarda kızlarının yüzlerini mutlaka saklıyorlardı. Aynı kuralı oğulları için de uygulayan çift henüz onun yüzünü kimselere göstermedi.

Ünlü çift kızlarının yüzünü bugüne kadar hiç göstermemişlerdi... Aynı kuralı oğulları için de uygulamaya devam ediyorlar

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Chris Pratt’in eski eşi Anna Faris’ten de 12 yaşında Jack adında bir oğlu var.

Chris Pratt, ikinci kızı Eloise doğduktan sonra eşi Katherine'i kendisine “güzel ve sağlıklı bir kız” verdiği için övgülere boğduğu bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Chris Pratt yeni doğan oğlu ve eşinin bu fotoğrafını paylaşıp müjdeli haberi vermişti

İLK EVLİLİĞİNDEN DOĞAN OĞLUYLA İLGİLENMİYOR DİYE ELEŞTİRİLDİ

Bu sözler ise oğlu Jack ve eski eşi Anna Faris’e haksızlık olarak görülmüş ve “acımasız” bulunduğu için eleştirildi.

Anna Faris ve Chris Pratt’in oğulları Jack prematüre doğmuş ve çok ciddi tıbbi sorunlarla mücadele ettikten sonra hayata tutunmuştu. Pratt ikinci kez evlenip baba olduktan sonra ilk çocuğunu ihmal etmekle de suçlandı.

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Pratt daha sonra özür dileyerek kızının doğumuyla duygusallaştığını, düşüncesiz davrandığını itiraf etti ve “Bu berbat bir şey. Oğlum bir gün bunu okuyacak. Dokuz yaşında. Ve bu dijital taşa kazınacak” dedi.