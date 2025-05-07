Dondurulmuş yumurtalar bir yanda, sahte hamilelik diğer yanda... Yüzünü göstermem ama oğlum bir yaş daha büyüdü

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Bu onun kamuoyuyla da ilk tanışması olur aynı zamanda... Özellikle de İngiliz kraliyet ailesinde durum böyle.

Herkes Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğunun da doğumdan birkaç gün sonra hastane önünde yüzlerce kameraya nasıl poz verdiğini hatırlar.

Bir anlamda bu onların atması gereken bir adım.

ONLAR BAŞKA BİR YOL İZLEDİ

Ama aynı adımı William'ın kardeşi Prens Harry ve karısı Meghan Markle atmadı... İkinci çocukları Lilibet zaten ABD'de dünyaya geldiği için böyle bir beklenti kimsede yoktu.

Ama ilk bebekleri Archie, Londra'da dünyaya geldi. Yine de onun doğumu kelimenin tam anlamıyla bir gizem perdesi altında gerçekleşti. Meghan'ın hangi hastanede doğum yaptığı bile uzun süre muamma olarak kaldı.

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Archie dünyaya geldikten sonra da hastane kapısında değil kendilerinin davet ettikleri az sayıdaki basın mensubunun karşısına çıktı.

Sonradan Buckingham Sarayı'nda çekilen bazı pozlar basına servis edildi.

Durum böyle olunca da bu bebeği aslında Meghan'ın dünyaya getirmediği, bir taşıyıcı annenin onu doğurduğu söylentileri yayıldıkça yayıldı.

YENİ YAŞINA GİRDİ.. YİNE YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

İŞte bu koşullarda dünyaya gözlerini açan Archie, ya da dedesi Charles'ın kral olmasından sonraki unvanıyla Prens Archie, dün yeni yaşına girdi.

Anne ve babasının evlenmesinden bir yıl sonra doğan Archie, artık 6 yaşına geldi kısacası.

Annesi Meghan Markle da artık yeniden kullanmaya başladığı Instagram hesabında oğlunun yeni yaşı için bir paylaşım yaptı.

Archie'nin gün batımını izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı Markle… "Bizim oğlumuz, bizim güneşimiz" diye başladı satırlarına. Sonra da ona "Doğum günün kutlu olsun Archie" diye seslendi.

Markle, oğlunun yeni yaşını kutlayan herkese de "Tatlı oğlumuz için gönderdiğiniz bütün sevgi dolu ve sıcak mesajlarınıza dualarınıza teşekkür ederiz. O artık altı yaşında. Zaman nasıl da uçup gitti" diye yazdı.

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Markle, oğlunun doğum gününün geçen hafta bir partide kutlandığını da eklemeden geçemedi. O partiye katılıp bu özel günü daha da özel kılan herkese bir kez daha teşekkür etti Meghan.

KOMPLO TEORİLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Aslına bakılırsa Meghan ve Harry'nin iki çocuğu Archie ile Lilibet yıllardır bazı komplo teorilerinin ve söylentilerin merkezinde...

Bunun nedeni de çok küçük oldukları dönemler dışında hiç kamera karşısına çıkmamış olmaları ve ve Meghan'ın sosyal medya sayfasında da yüzlerinin hiç gösterilmemesi.

İki kardeş sadece arka plandan çekilen pozlarıyla kamuoyu karşısına çıkıyor çok uzun süredir.

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Durum böyle olunca da haklarındaki söylentiler bitmek şöyle dursun giderek alevleniyor.

İşin aslına bakılırsa Meghan ile Harry'nin çocukları daha bu yılın başlarında bir kez daha bin bir türlü söylentinin merkezinde yer almıştı.

Hatta yıllardan beri konuşulan bu söylentilerin fitilini bir kez daha ateşleyen de Meghan'ın üvey kız kardeşi Samantha oldu.

SARAY ÇALIŞANLARI DA İŞE KARIŞTI: Üstelik işin içine Buckingham Sarayı'ndan adını vermeyen başka çalışanlar da karıştı. Ortada dolanan bu iddiaya göre Meghan Markle, çocukları Archie ile Lilibet'i kendisi dünyaya getirmedi. Bunun yerine Meghan'ın dondurulmuş yumurtaları ve bir de taşıyıcı anne kullanıldı. Gelin, yıllardır ortada dolaşan, bu yılın başında bir kez daha alevlenen bu çarpıcı iddiaların neden bir kez daha gündeme geldiğine bir bakalım.





BABASI VE ÜVEY ABLASI YİNE KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

Aslında bu taşıyıcı anne konusunu gündeme taşıyanlar Meghan Markle'ın arasının bozuk olduğu hatta hiç görüşmediği babası Thomas Markle ile uzaktan uzağa basın aracılığıyla onu çok eleştiren üvey ablası oldu.

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Meghan'ın Harry ile evlendiği düğününe bile çağırmadığı Thomas Markle, 'nüfuz peşinde koşan kızının' oğlu Archie'yi kendisinin dünyaya getirdiği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Üstelik bu konuda yalnız da değildi.

Markle'ın üvey ablası Samantha gazeteci Don Wootton'a yaptığı açıklamada "Eğer bir taşıyıcı anne kullandılarsa bunu itiraf etsinler" diye konuştu.

Hatta bununla da kalmadı. Sözlerini "Babam, Archie'nin doğumundan dokuz ay önce Meghan'ın ABD'deki dondurulmuş yumurtalarını aldığını söyledi. Ben de bir taşıyıcı annenin söz konusu olduğunu düşündüm "diyerek sürdürdü.

Böylece de Meghan ile Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'in de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceği iddiaları bir kez daha gündemin ilk sıralarına çıktı.

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'BU SÖYLENTİLER ONUN YÜZÜNDEN ÇIKTI'

Kraliyet yazarı Lady Colin Campbell, Prens Harry ve Meghan Markle'ın her iki çocuğunu kapsayan bu komplo teorilerinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Onun yorumuna göre bu taşıyıcı anne söylentilerinin ortaya çıkmasına bizzat anneleri Meghan Markle neden oldu.

Meghan'ın özellikle Archie'ye hamileliği ve doğumu sırasında sergilediği gizemli davranışların halkta bu görüşe yol açtığını ileri sürdü.

Campbell, Harry ile Meghan'a "Bu konuyu herkes için açıklığa kavuşturun. Taht sırasında bile olan bu iki kardeş üzerinde bu tür gizemler olmamalı" diye konuştu.

CHARLES TAHTA ÇIKINCA ONLAR DA 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI ALDI

Bu söylentiler arttıkça Buckingham Sarayı'na da Archie ile Lilibet'in taht sırasından çıkarılması için baskılar artıyor.

Dedeleri hükümdar olarak tahta çıktıktan sonra prens ve prenses unvanını alan 5 yaşındaki Archie ile 3 yaşındaki Lilibet, taht için altıncı ve yedinci sırada.

Bir Buckingham çalışanı da "İki çocuk da doğduklarından beri büyük bir gizem perdesinin altında. Etraflarında dolaşan birçok soru var. Bu iddialar, onlarla ilgili tüm gerçek ortaya çıkmadıkça çözülemeyecek" dedi.

SÖYLENTİLER İLK HAMİLELİK SIRASINDA BAŞLADI

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse.

Meghan Markle, Archie'ye hamile olduğu sırada İngiltere'deydi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olarak bazı etkinliklere katılıyordu.

O dönemlerde de karnının bir gün daha büyük bir gün daha küçük görünmesi tartışma yaratmıştı. Meghan'ın aslında hamile olmadığı, karnına bir aparat taktığı söylentilerine yol açmıştı.

Bütün bunların üstüne Archie'nin dünyaya gelmesi de bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Meghan evde doğum yapmayı planlıyordu. Ama sonra Archie'nin 6 Mayıs 2019'da, çiftin o sırada yaşadığı Frogmore Cottage yakınlarındaki Portland Hastanesi'nde doğduğu açıklandı.

Kate Middleton ve Prens William gibi dünyaya gelen çocuklarını basın karşısına çıkarmadı Harry ile Meghan.

Doğum duyurusundan bir süre sonra sadece kendi seçtikleri birkaç gazeteciyi davet ederek bebekleriyle birlikte kamera karşısına çıktılar.

DONDURDUĞU YUMURTALARI LONDRA'YA GÖTÜRMÜŞ

Bu gizlilik de Harry ile Meghan'ın oğlu hakkındaki söylentileri iyice körükledi.

Çiftin kızı Lilibet ise Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra dünyaya geldi.

Markle ile Prens Harry'nin çocuklarının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği iddialarının yayılmasında babası Thomas ile üvey ablası Samantha'nın büyük payı var.

Thomas Markle'ın , yıllardır görüşmediği kızının ABD'de dondurduğu yumurtalarını Londra'ya götürttüğünü nereden ve nasıl öğrendiği ise bilinmiyor.

Meghan ile Harry, kendileri seçip davet ettikleri az sayıda gazetecinin karşısına çıkıp bebekleri Archie'yi kamuoyuyla tanıştırdı. Bütün bu söylentilere rağmen Meghan Markle'ın yeni anne olmuş kadınların fiziksel özelliklerini taşıdığı yani şişliği henüz inmemiş karnı da dikkatlerden kaçmadı.





Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra Meghan Markle bir kez daha hamile kaldı. Sonradan bir gazete için kaleme aldığı makalede düşük yaptığını açıkladı. Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra kızları Lilibet Diana'yı dünyaya getirdi.