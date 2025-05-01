Çocukları için gözyaşı döküyordu… ‘Annelik çok zor’ diye ağlarken dadısı olduğunu ağzından kaçırdı

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Orada sessiz sakin, gösteriş ve lüksten uzak bir yaşam seçeceklerini söyleyen Meghan Markle ve Prens Harry bu sözlerini tutmak yerine tıpkı birer kraliyet ailesi üyesi gibi yaşamaya ve şöhretin peşinde koşmaya devam ettiler.

Çiftin ilk çocukları Prens Archie onlar henüz İngiltere’deyken saraylarda doğmuş, kızları Lilibet ise annesinin memleketi ABD’de dünyaya gelmişti.

2020’den beri Amerika’da yaşayan ve hâlâ her gün isimleri manşetlerde olan çiftin oğulları 5 kızları da artık 3 yaşında.

ÇOCUKLARINI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARDI... ARTIK HER YERDELER

Ve şimdiye kadar pek ortalıkta gözükmeyen küçük prens ve prenses artık anneleri Meghan’ın sosyal medya hesabında, televizyon programında ve hatta kurduğu şirketin tanıtımlarında görünür haldeler.

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Hatta Meghan Markle iki çocuğunu kendi reklamı için kullanmakla ya da kendisini sempatik göstermek için çocuklarını fon yapmasıyla eleştiriliyor.

Buna rağmen de onları sürekli konuşmaktan ve kendini iki çocuklu, çalışan ve zorlanan bir anne olarak göstermekten vazgeçmiyor.

"ÇALIŞAN ANNE OLMAK ÇOK ZOR" DİYORDU

Meghan geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında bu konuda konuşurken gözyaşlarına boğulmuş, anneliğin ne kadar zor olduğundan, yoğun işleri ve çocuklarının bakımını bir arada yürütürken ne kadar yorulduğundan bahsetmişti.

Ancak ne yapsa, ne söylese bir türlü sempati toplamayı başaramayan Sussex Düşesi bu konuda da deyim yerindeyse baltayı taşa vurdu.

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Eski kraliyet mensubu daha önce 5 yaşındaki Archie ve 3 yaşındaki Lilibet'e bakmayı “bunaltıcı” olarak nitelendirmiş ve anneliğin onu tükettiğinden dert yanmıştı.

ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ YOĞUN PROGRAMINI ANLATIYORDU

Oysa bunu yaparken ağzından aslında çocuklarının bir dadısı olduğunu kaçırdı ve aslında şikayet ettiği o yoğunluğun içinde annelik görevlerinin bir kısmını dadıya devrettiğini itiraf etmiş oldu.

Günlük koşuşturmacasını anlatırken “Saat 7'de kalkıyorlar, ben de kendime biraz zaman tanıyorum, ya spor kıyafetlerimi giyiyorum, dişlerimi fırçalıyorum, ikisini de kaldırıyorum, giydiriyorum, aşağıya indiriyorum, kahvaltı hazırlıyorum ve eğer bir gece önce beslenme çantalarını hazırlamadıysam onu yapıyorum” diye söze başlayan Meghan sohbetin ilerleyen dakikalarında yine kendini ön plana çıkarmak için bunları söylediği ortaya çıkmış oldu.

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"MUHTEŞEM DADIMIZ" DEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Archie ve Lilbet’in iki farklı anaokuluna gittiğini anlatan Meghan bunu söylerken “Uyanıp onları hazırlıyorum ve beş yıldır bizimle birlikte olan muhteşem dadımız onları bizim için okula götürüyor.” dedi.

Ve böylece California’nın lüks semti Montecino’daki 14 milyon dolarlık malikanelerinde bir dadı çalıştığını ağzından kaçırmış oldu. Dadı sadece çocukları okula götürmekle kalmayacağına göre Meghan’a çocukların bakımı konusunda aslında her zaman yardımcı oluyordu…

Bu dadının saray yavrusu gibi malikanede çalışan tek kişi olduğunu düşünmek de amiyane tabiriyle biraz safça… Harry ve Meghan çiftinin muhtemelen evde diğer işlere yardımcı olan diğer çalışanları da var…

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GERÇEKTEN ÇALIŞIP ZORLANAN ANNELER İSYAN ETTİ!

Hal böyleyken kamera önünde gözyaşı döken ve çalışan anne olmanın çok zor olduğunu anlatan Meghan’a bir kez daha tepki yağdı. Gerçekten de çalışan ve çocuklarına bakmak için dadı tutma ya da başka şekillerde yardım alma şansı bulunmayan kadınlar da Meghan’a en çok tepki gösterenler oldu.