Çok istiyordu ama kendi çocuğu olamadı… En sevdiği rolü artık 'pamuk kalpli' üvey annelik

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Kilo aldı, kilo verdi, yüzü yaş alıp değiştikçe hep estetik söylentileriyle gündeme geldi.

Oscar’lı yıldızın bu kötü giden talihi son birkaç yıldır tersine döndü denebilir.

Bridget Jones'un yıldızı Renee Zellweger film serisine yeni bir halka ekledi, kendisine dış görünüşüyle ilgili yöneltilen eleştirilere sırtını döndü ve en sonunda aşkta aradığı mutluluğu da buldu.

Gelen haberlere ve fotoğraflardaki görüntüsüne bakılırsa Renee Zellweger'in en sevdiği yeni rolü, nişanlısı Ant Anstead'in 5 yaşındaki oğlu Hudson'a üvey annelik yapmak.

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55 yaşındaki ünlü oyuncu uzun süredir birlikte olduğu ve nişanlandığı söylenen ünlü sunucu Ant anstead’in küçük oğluyla harika bir ilişki içinde.

Renee Zellweger dört yıl önce sunduğu programın çekimleri sırasında tanıştıklarından beri İngiliz televizyon yıldızı 45 yaşındaki Ant Anstead’le büyük bir aşk yaşıyor.

Zellweger son filmi Bridget Jones'un İngiltere galasında sol yüzük parmağını kapatarak nişanlandıklarına dair söylentilere yol açmıştı.

Ünlü oyuncu sevgilisi ve oğluyla çıktığı tatilde 5 yaşındaki Hudson’la futbol oynadı, eldivenlerini giymesine yardım etti hatta onu anne şefkatiyle kucakladı.

Renee Zellweger aralarında Jim Carrey, Bradley Cooper ve ünlü rockçılar Jack White ve Doyle Bramhall II'nin de bulunduğu bir dizi ünlü isimle aşklar yaşamış ancak her ilişkisi hayal kırıklığıyla sonlanmıştı.

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Nihayet Zellweger de onca kalp kırıklığının ardından gerçek aşkı Ant Anstead’le buldu ve küçük oğluyla birlikte şimdiden mutlu bir aile tablosu çizmeye başladılar.

Hayatına giren onca ünlü isme rağmen sadece bir kez evlenen ve bu evliliği de dört ay sonra iptal ettiren ünlü oyuncu anne olamadı.

Renee Zellweger hiç çocuğu olmasa da çocukları çok sevdiğini her fırsatta dile getirmişti.

Ünlü oyuncu sevdiği adamın sadece en küçük çocuğuyla değil bir önceki evliliğinden doğan yetişkin çocukları, kızı ve oğlu Amelie ve Archie’yle de çok iyi anlaşıyor.