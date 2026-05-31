Ã‡ocuklarÄ± birer birer terk ettikÃ§e kendi Ã§ocuklaÅŸtÄ±... Sevgilisi onu giydirdi, elinden tutup konsere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

Bir noktaya kadar haksÄ±z sayÄ±lmazlar.

Ama Ã¼nlÃ¼, zengin ve Ã¼stÃ¼ne 62 yaÅŸÄ±nda bile gayet yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olan insanlar da Ã¼zÃ¼lÃ¼r ve kalpleri kÄ±rÄ±lÄ±r. Brad Pitt de istisna deÄŸil.

UÄŸruna ilk karÄ±sÄ± Jennifer Aniston'Ä± terk ettiÄŸi Angelina Jolie ile boÅŸanmasÄ±nÄ± bilmeyen kalmadÄ± artÄ±k. Tam sekiz yÄ±l uÄŸraÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift. Sonunda boÅŸandÄ±lar ama aralarÄ±ndaki gerilim bitmedi.

ÃœZÃœNTÃœLER ARKA ARKAYA

BazÄ± iddialara gÃ¶re Angelina Jolie'nin 'dolduruÅŸuyla' altÄ± Ã§ocuÄŸu da Pitt'i terk etti. Onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek bir yana artÄ±k soyadÄ±nÄ± bile istemiyorlar.

Ne kadar ilgisiz gÃ¶rÃ¼nÃ¼rse gÃ¶rÃ¼nsÃ¼n bir baba iÃ§in Ã§ok acÄ± bir durum bu.

DiÄŸer yandan Pitt daha kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce annesi Jane Pitt'i kaybetti. Ãœstelik Jane, torunlarÄ±na hasret bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu karmaÅŸa iÃ§inde Brad Pitt'in en Ã¶nemli ve belki de tek dayanaÄŸÄ± 33 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ines de Ramon oldu.

Brad Pitt bir sÃ¼re Ã¶nce 84 yaÅŸÄ±ndaki annesini kaybetti.

TEK DAYANAÄžI YARI YAÅžINDAKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°

Zaten baÅŸÄ±ndan beri Pitt'in sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir liman olarak gÃ¶rÃ¼len Ines, onu sevgisi ve ÅŸefkatiyle sarÄ±p sarmaladÄ±.

Hatta yakÄ±n Ã§evrelerinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Pitt onunla en azÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede evlenmeye yanaÅŸmasa da bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼yle onu sevmeye ve destek olmaya devam ediyor.

Brad Pitt ile Ines de Ramon Ã¶nceki gece de Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ift, Red Hot Chili Peppers konserindeydi...

Tepeden tÄ±rnaÄŸa krem rengi giyinen Ines de Ramon, her zamankinden farklÄ± olarak biraz daha iddialÄ± bir renkte ruj sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.





YÄ°NE GÃ–MLEÄžÄ°NÄ°N DÃœÄžMELERÄ°NÄ° AÃ‡IP KOLYESÄ°NÄ° TAKTI

Brad Pitt ise yine kendisi hakkÄ±nda "orta yaÅŸ krizine girdi" yorumlarÄ± yapÄ±lan tarzda giyindi.

Mor bir pantolon tercih eden Pitt,Ã¼zerine mavi gÃ¶mleÄŸini giydi. GÃ¶mleÄŸinin yakasÄ±nÄ± epeyce aÃ§an Pitt boynuna bir kolye takmayÄ± da ihmal etmedi.

YÄ±ldÄ±zÄ±n Ã§oraplarÄ±nÄ±n gÃ¶mleÄŸiyle aynÄ± renkte olmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Brad Pitt belli ki sÃ¼rekli patlayan flaÅŸlardan rahatsÄ±z olmamak iÃ§in de gece vakti bile gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼klerini ihmal etmedi.

Bu arada Brad Pitt'in Ines ile sevgili olduktan sonra giyim tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi de dikkatlerden kaÃ§mÄ±yor. BazÄ± yorumlara gÃ¶re Pitt'i artÄ±k bir mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±sÄ± olan sevgilisi Ines giydiriyor. Onu nasÄ±l giyinmesi gerektiÄŸi konusunda yÃ¶nlendiriyor.

BÄ°RAZ HAVA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°YÄ° GELÄ°R

Pitt, sevgilisi Ines de Ramon ile Paris'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesinden sadece birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Angelina Jolie ile evliliÄŸinden sahip olduÄŸu 24 yaÅŸÄ±ndaki evlatlÄ±k oÄŸlu Maddox'un onun soyadÄ±nÄ± kullanmamak iÃ§in yasal yollara baÅŸvurmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Bu yÃ¼zden de bazÄ±larÄ± onu sevgilisiyle birlikte konserde gÃ¶rÃ¼nce "Belli ki Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ hafifletmek istemiÅŸ" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±.

BazÄ±larÄ± da sevgilisi Ines'in, Brad'in keyfini yerine getirmek iÃ§in biraz hava deÄŸiÅŸimi Ã¶nermiÅŸ olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ã–yle ya da sÃ¶yle iki sevgili o gece Red Hot Chili Peppers konserinin tadÄ±nÄ± sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ±.

EN YENÄ° DARBE EN BÃœYÃœK Ã‡OCUKTAN GELDÄ°

Angelina Jolie'nin daha Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce evlat edindiÄŸi KamboÃ§yalÄ± Maddox, Ã¶nceki gÃ¼n magazin sayfalarÄ±nÄ±n manÅŸetlerini sÃ¼sledi.



Bunun nedeni de 24 yaÅŸÄ±ndaki Maddox'un Pitt soyadÄ±nÄ± resmen sildirmek iÃ§in yasal yollara baÅŸvurmasÄ±ydÄ±.

Â Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Maddox, geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Pitt soyadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak ve tam adÄ±nÄ± da Maddox Chivan Jolie olarak deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in mahkemeye baÅŸvuruda bulundu.

'KÄ°ÅžÄ°SEL NEDENLER'

Buna gerekÃ§e olarak da "kiÅŸisel nedenler" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

AslÄ±nda KamboÃ§yalÄ± Maddox, annesi Angelina Jolie'nin baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± Maria filminin kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda da adÄ±nÄ± ekip listesine Maddox Jolie olarak yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Yani bir anlamda gayri resmi olarak artÄ±k Pitt soyadÄ±nÄ± kullanmÄ±yordu.

Bu son adÄ±mÄ±yla bu fiili durumu yasal hale getirme giriÅŸiminde bulundu.





ÅžÄ°DDET GÃ–RDÃœÄžÃœ Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ilk evresinde, 62 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Maddox'a ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± vardÄ±.



Ailece Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir yolculukta alkolÃ¼ fazla kaÃ§Ä±ran Brad Pitt'in, Maddox'a ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± hatta Jolie'nin de bunun Ã¼zerine boÅŸanma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Â Bu yÃ¼zden Brad Pitt bir soruÅŸturma geÃ§irdi. O sÃ¼reÃ§te de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hiÃ§birini gÃ¶remedi. Zaten sonrasÄ±nda da altÄ± kardeÅŸ onu hayatlarÄ±nda istemedi.

Maddox'un bu olayÄ±n Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§tikten sonra babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± yasal olarak kullanÄ±mdan Ã§Ä±karmak istemesi bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan "Maddox, babasÄ±ndan intikam alÄ±yor" diye yorumlandÄ±.

SADECE KARISI DEÄžÄ°L Ã‡OCUKLARI DA ONU HAYATLARINDAN Ã‡IKARDI

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh, 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸinde mahkemeye baÅŸvurup Pitt soyadÄ±nÄ± sildirdi.

EtiyopyalÄ± Zahara Marley henÃ¼z resmi bir adÄ±m atmasa da okulda kendini Jolie soyadÄ±yla tanÄ±tÄ±yor. TÄ±pkÄ± eski Ã§iftin ikizlerinden Vivienne gibi.

VietnamlÄ± evlatlÄ±k Pax Thien ise Brad Pitt'ten ne kadar nefret ettiÄŸini yÄ±llar Ã¶nce bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda onu "dÃ¼nya Ã§apÄ±nda pislik" diye tanÄ±mlayarak gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi zaten.

AltÄ± kardeÅŸten bu konuda giriÅŸimde bulunmayan tek kiÅŸi ise ikizlerden Knox Leonâ€¦ Ama o da geÃ§en yÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde babasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme isteÄŸini geri Ã§evirdi.