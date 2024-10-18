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Çocuklar kaybolmasın

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Narin Güran
Çocuklar kaybolmasın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 08:17

Kanal D’nin Türkiye gündemine ayna tutan dizisi “Arka Sokaklar”, Narin Güran cinayetine de sessiz kalmadı. Fenomen dizi bu akşam ‘Narin Özel’ bölümüyle ekranda olacak.

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ACIMIZI GÖSTERİYORUZ

Zafer Ergin (Rıza Baba): “Biz bu bölümümüzde kayıp çocuklarımızı göstermeye çalışıyoruz ama aslında acımızı gösteriyoruz.”

ONLAR GELECEĞİMİZ

Özgür Ozan (Hüsnü Çoban): “Biz çocuklarımıza sahip çıkarak aslında geleceğimize sahip çıkıyoruz.”

DİZİNİN MESAJI

Özlem Çınar (Aylin): “Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde hep birlikte ‘Çocuklarımız kaybolmasın’ diyeceğiz.”

Çocuklar kaybolmasın

TÜYLER DİKEN DİKEN

Şevket Çoruh (Mesut Komiser): “Bu hadiselerin ‘Arka Sokaklar’ gibi bir dizide olması önemli. Bölümü çekerken tüylerimiz diken diken oldu.”

DERS ÇIKARSINLAR

Ozan Çobanoğlu (Hakan): “Ülkenin acısı ne ise onu yansıtıyoruz. Bir kişi bile ders çıkarsa, bizim için dünyalara bedel.”

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HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Burak Satıbol (Zeki Komiser): “Hepimize görev düşüyor. Tam da bu yüzden ‘Arka Sokaklar’ 19 yıldır var. Çünkü hep gündemin içinde.”

Çocuklar kaybolmasın

Arka Sokaklar”ın bu akşam ekrana gelecek 686’ncı bölümü, büyük bir yapım ekibi ve geniş lojistik altyapıyla hazırlandı. Çekimlerde Jandarma Arama Kurtarma Timi de yer aldı.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Narin Güran

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