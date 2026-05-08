Çocuk yıldız olduğu günler daha dün gibi... Milyonlar onu ünlü diziyle tanımıştı: 50 yaşında büyükanne oluyor!

Bunu kendi çevrenizde belki çocuklarınızda bile gördünüz. Bir zamanlar kucağınızdan indirmediğiniz o minicik bebek, bir bakmışsınız ki bavulunu toplayıp kendi yuvasına uçmuş!

Bu durum kamera karşısında büyüyüp milyonların hafızasına yerleşen oyuncular için daha da etkileyici bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü onlar hayatlarının bütün önemli ayrıntılarını bile herkesin gözleri önünde yaşıyor.

BİR ZAMANLARIN ÇOCUK OYUNCUSU, TORUN SAHİBİ OLUYOR

Tıpkı bir dönemin ünlü dizilerinden Full House için daha çocuk yaştayken kamera karşısına geçen Candace Cameron Bure gibi!

Ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen dizide rol aldığında henüz 11 yaşında bir çocuk olan Candace Cameron Bure, bugün 50 yaşında bir yetişkin. Daha da ötesinde erken sayılacak bu yaşında büyükanne olmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun, 1996 yılında hayatını birleştirdiği Valeri Bure ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü olan 27 yaşındaki Natasha ile kocası Bradley Steven Perry, bir bebek beklediklerini duyurdu.

Candace Cameron Bure, küçücük bir çocukken Full House dizisinde oynamaya başlamış. Tam anlamıyla kamera karşısında büyümüştü.





'HAYALLERİMİZDEKİ ROL'

Natasha ile Bradley, ortak bir sosyal medya paylaşımıyla ilk çocuklarının dünyaya geleceğini ilan etti. Genç çiftin paylaştığı pozlarda Natasha'nın karnının giderek büyümüş olduğu ve doğumun çok da uzak olmadığı görüldü.

Natasha ile Bradley Steven Perry, anne ve baba olmayı "Hayallerimizdeki rol" diyerek tanımladı o paylaşımda.

Candace Cameron Bure da kızıyla damadının bu paylaşımının yorum bölümüne ne kadar mutlu olduğunu belirten bir mesaj yazdı.

ERKENDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA SÖZ VERMİŞLERDİ

Bure'un her ikisi de oyuncu olan kızı Natasha ile damadı Bradley Steven Perry, 2024 yılından bu yana ilişki yaşıyor. Çift, geçen yıl eylül ayında da romantik bir törenle evlendi.

Zaten daha o dönemde bebek sahibi olmak için fazla beklemek istemediklerini söylemişti Natasha ile Bradley. Görünüşe göre gerçekten de sözlerinde durdular.

Candace Cameron Bure'un damadı Bradley Steven Perry de oyuncu. 27 yaşındaki Perry, Good Luck Charlie adlı yapımla adını duyurdu. Kızı Natasha da oyuncu ve model olarak kariyer yapıyor.

İLK KEZ ANNE OLDUĞUNDA 22 YAŞINDAYDI

Aslına bakılırsa kendisi de genç yaşta evlenip çocuk sahibi olan Candace Cameron Bure'un kızı da onun adımlarını takip etti.

Candace, çok genç yaşta elde ettiği şöhrete rağmen fazla beklemeden Valeri Bure ile yuvasını kurdu. Henüz 22 yaşındayken de ilk bebeğini, yani kızı Natasha'yı dünyaya getirdi.

Sonrasında da oğulları 26 yaşındaki Lev ile 24 yaşındaki Maksim dünyaya geldi.

Candace Cameron Bure ile Valeri Bure, 1996 yılında evlendi. Kısa sürede de üç çocuklu bir aile oldular.

Çiftin düğününe Candace Cameron'ın Full House dizisindeki rol arkadaşları da katılmıştı.





Ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House dizisinde önemli rolleri, Bob Saget, John Stamos ve Dave Coullier paylaşıyordu. Bu üç yetişkin oyuncuya o dönemde ilk gençlik çağlarında olan Candace Cameron Bure ile Jodie Sweetin ve Mary Kate Olsen eşlik ediyordu. Dizinin yıldızlarından Bob Saget, 2022 yılında hayata veda etti. Candace Cameron Bure, Full House adlı dizide D.J Tanner karakterine hayat veriyordu.