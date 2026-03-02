Çocuk yaşta oyuncu olmuştu... Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiye'de tek isim benmişim!

Haberin Devamı

Henüz 4 yaşındayken oyunculuk yapmaya başlayan Burçin Terzioğlu kariyerinde 40 yılı geride bıraktığını söyledi:

“Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye’de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye’de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti tabii.”

Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmadığım dönemde kendimi biraz mutsuz hissediyorum. Çünkü set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, oraya büyüdüm. Ne kadar yorulsam, ne kadar söylensem de çok mutlu oluyorum sette.” Oyuncu canlandıracağı karakterleri seçerken nelere dikkat ettiğini de söyledi: “Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanları efekti benim için önemli. İnsanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, yaptığı kötü olan şeyleri olumlamayan ya da kötü bir şey göstereceksen de bunu bir sebebe bağlayacak karakterleri oynamayı seçiyorum. Kadına şiddetin normalleştirilmediği ya da insana şiddetin normalleştirilmediği hikayeleri seçmeye çalışıyorum.”

