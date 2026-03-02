×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Çocuk yaşta oyuncu olmuştu... Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiye'de tek isim benmişim!

Güncelleme Tarihi:

#Burçin Terzioğlu#İbrahim Selim#Youtube
Çocuk yaşta oyuncu olmuştu... Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiyede tek isim benmişim
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 09:59

Burçin Terzioğlu, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı YouTube programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Henüz 4 yaşındayken oyunculuk yapmaya başlayan Burçin Terzioğlu kariyerinde 40 yılı geride bıraktığını söyledi:

“Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye’de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye’de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti tabii.”

Çocuk yaşta oyuncu olmuştu... Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiyede tek isim benmişim

Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmadığım dönemde kendimi biraz mutsuz hissediyorum. Çünkü set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, oraya büyüdüm. Ne kadar yorulsam, ne kadar söylensem de çok mutlu oluyorum sette.” Oyuncu canlandıracağı karakterleri seçerken nelere dikkat ettiğini de söyledi: “Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanları efekti benim için önemli. İnsanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, yaptığı kötü olan şeyleri olumlamayan ya da kötü bir şey göstereceksen de bunu bir sebebe bağlayacak karakterleri oynamayı seçiyorum. Kadına şiddetin normalleştirilmediği ya da insana şiddetin normalleştirilmediği hikayeleri seçmeye çalışıyorum.”

Haberin Devamı

Çocuk yaşta oyuncu olmuştu... Burçin Terzioğlu: Araştırma yapılmış, Türkiyede tek isim benmişim

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burçin Terzioğlu#İbrahim Selim#Youtube

BAKMADAN GEÇME!