'Çocuk olacağı zaman olur'... Şimdilik aşkın keyfini çıkarıyorlar!

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Bu sözler, gencecik yaşında şöhreti bulup yıldız haline gelen Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya ait...

29 yaşındaki şarkıcı gerçekten de hayatının en mutlu dönemini yaşıyor şu sıralar... Konser biletleri yok satıyor... Albümleri kapış kapış gidiyor.

Ama sadece iş hayatında değil özel hayatında da başarıdan başarıya koşuyor Lipa.

Çünkü rol aldığı Fantastic Beasts ve Masters of the Air adlı yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Callum Turner ile yaşadığı aşk bir de yüzükle taçlandı.

Yani ikili evlilik yolunda ilk adımı attı.

GECİKMİŞ NİŞAN KUTLAMASI

Dua Lipa ile 34 yaşındaki Callum Turner'ın nişanlandığı aylar boyunca dedikodu olarak yayıldı. Bu konuda Lipa'nın sosyal medya sayfasından sergilediği iri taşlı yüzüğün de etkisi var kuşkusuz..

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Zaten sonunda Dua Lipa da İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda bunu doğruladı ve yukarıdaki sözleri sarf etti:

" Evet nişanlandık... Bu çok heyecan verici.. Birlikte yaşlanmaya, hayatı tanımaya, sonsuza dek en iyi arkadaş olmaya karar verdik... Bu gerçekten çok özel bir duygu..."

Şimdi iki sevgili gecikmiş de olsa nişan kutlaması yapıyorlar. Bunun için seçtikleri yer de İtalya'nın genellikle sevgililer tarafından tercih edilen Amalfi kıyıları.

GÜNEŞİN ALTINDA AŞKIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Dua Lipa ile Callum Turner, geçtiğimiz hafta da iskelede güneşlenirken objektiflere yakalandı. İki sevgili aşktan öylesine kendilerinden geçmişti ki paparazzi ordusunun kendilerini takip ettiklerini bilmelerine rağmen yine de umursamadılar

Birbirlerini öpücüklere boğan Lipa ile Turner sonra da kendilerini güneşin kollarına bırakıp durmadan çalışarak geçen bir yılın yorgunluğunu attılar.

Güzel şarkıcı nişanlandığını ilk elden açıkladığı röportajda günün birinde çocuk sahibi olmak istediğini de saklamadı.

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'ÇOCUK, OLACAĞI ZAMAN OLAN BİR ŞEY'

"Bir gün çocuklarım olsun isterim elbette" dedi. Ama yine de bu konuda acele etmek istemediğini de belirtti.

Bunun için en doğru zamanı belirlemenin dışında turneye gittiğinde çocuk bakımının nasıl olacağı, işinden ne kadar süre uzak kalması gerektiği gibi ayrıntıları da aklından geçirdiğini saklamadı.

Dua Lipa, sonunda da "Çocuk olacağı zaman olur" sözleriyle konuyu bağladı.

"Çocukları çok seviyorum. Ama bir çocuğu büyütmenin çocukları sevmekten çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum" diye noktayı koydu.

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AŞKLARINI USUL USUL DUYURDULAR

Çiftin aşk yaşadığı 2024 yılının başlarında ortaya çıktı... Ama belli ki ondan önce aralarında çoktan bir kıvılcım çakmıştı.

Lipa ile Turner, aşklarını ilk olarak 2024 yılının ocak ayında ortaya çıktı. TMZ sitesi çiftin, Callum Turner'ın rol aldığı Masters of The Air filminin galasından sonra katıldıkları partide öpüşürken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Ardından Lipa ile Turner bir romantik yemekte görüntülendi.

En sonunda da Los Angeles sokaklarında kimseden saklanmadan öpüşerek yürüdükleri sırada artık aşklarını tescillemiş oldular.