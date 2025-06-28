Çocuk doğurmayan karısından ayrılıp genç sevgili bulmuştu... Nişan yüzüğü gösteriyor galiba... Hemen çekelim şunu!

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Yollarını ayıran çiftin kadın tarafı "Kocam bu yaştan sonra benden çocuk doğurmamı istedi. Ama ben artık torun sevmek istiyorum" dedi. Karşı taraf ise "Ben onu çocuk için zorlamadım" diye bu sözleri yalanladı.

Öyle ya da böyle çift boşandı ve kendi yollarına gitti...

Şimdilerde bu evliliğin erkek tarafı kendisinden epey genç sevgilisiyle mutlu bir birliktelik yaşıyor. Hatta hiç çocuğu olmayan ünlünün, sırf bu yüzden genç sevgili bulduğu bile söyleniyor.

Son birkaç gündür de bu çift hakkındaki nişan söylentileri aldı başını gitti.

SANKİ BİLEREK YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Öyküsünü bu şekilde anlattığımız bu kişiler Sofia Vergara, boşandığı kocası Joe Manganiello ve onun yeni sevgilisi Caithlin O'Connor.

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Vergara ile Manganiello'nun hikayesini bilmeyen kalmadı artık... 2015'te evlenen çift, 2023'te boşanma açıklaması yaptı. Bir yıl sonra da resmen yolları ayrıldı.

Vergara bir süre ortopedik cerrah Justin Saliman ile aşk yaşadı ve ayrıldı. Sonra da adı ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile anıldı. Ama o da kısa sürdü.

48 yaşındaki Manganiello ise epeydir kendisinden genç sevgilisi Caitlin O'Connor ile istikrarlı bir ilişki sürdürüyor...

Daha da ötesinde ilişkileri ilk ortaya çıktığında Manganiello'nun 34 yaşındaki O'Connor ile çocuk için birlikte olduğu iddiaları bile ortada dolandı.

Caitlin O'Connor'ın parmağındaki tek taş dikkatlerden kaçmadı.





O POZLARDAN SONRA NİŞAN SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Şimdi de çift, bambaşka bir söylentiyle gündemde...

Manganiello ile O'Connor bir süredir İtalya'da Taormina tatilinde. Çift, önceki gün de bir restoranda yemek yerken objektiflere takıldı.

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O görüntülerde Caitlin O'Connor'ın sol elinin yüzük parmağındaki tek taş dikkatlerden kaçmadı.

Hatta O'Connor'ın görüntülendiğini fark ettikten sonra o yüzüğü objektiflere iyice göstermeye çalışması da çiftin nişanlandığı söylentilerini yeniden alevlendirdi.

İlk evliliğinden artık 30 yaşına gelen yetişkin bir oğlu olduğu için bir daha çocuk doğurmak istemeyen 52 yaşındaki Vergara'dan ayrılıp daha genç Caitlin O'Connor ile birlikte olunca herkes "Joe çocuk sahibi olmakta kararlı. Bu yüzden genç sevgili seçti" yorumlarını yapmıştı.

Kendileri bu konuda tek kelime etmeseler de yakın çevreleri durumun hiç öyle olmadığını her fırsatta savunuyor.

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TANIŞMALARI ŞEHİR EFSANESİNE DÖNMÜŞTÜ

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor'ın ilişkisinin başlaması da gayet ilginç. O konuda da Manganiello'nun kucağından düşürmediği, artık hayatının önemli bir parçası haline gelen sevimli köpeğinin de katkısı var.

35 yaşındaki Caitlin O'Connor ile 47 yaşındaki nişanlısının geçen yılın ağustos ayında katıldıkları bir partide jakuzide tanıştıkları ileri sürülüyordu.

Çift, bu konuda öylesine sessiz kaldı ki herkes onların gerçekten de parti düzenlenen evde jakuzi keyfi sırasında birbirleriyle tanıştığına inandı.

Fakat O'Connor durumun tam da öyle olmadığını geçtiğimiz günlerde anlattı.

Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre parti verilen evde gerçekten de bir jakuzi vardı. Zaten ilerleyen saatlerde konukların bazıları da oraya gitti. Ama Joe Manganiello ile tanıştığı yer bambaşka bir yerdi.

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ASLINDA MUTFAKTA TANIŞMIŞLAR

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

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Tabii bunun hemen ardından da gülerek "Sonra herkes jakuziye gitti" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.