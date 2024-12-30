‘Çocuk doğurmaya bayılıyorum’ demişti… Dördüncü kızını kucağına alabilmek için ölümden döndü

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39 yaşındaki yıldız oyuncu dün, biten yıla veda ederken yaşadıklarını duygu dolu bir mesajla hayranlarıyla paylaştı. Gal Gadot Instagram gönderisinde “Şubat ayında, hamileliğimin sekizinci ayında, beynimde büyük bir kan pıhtılaşması teşhisi kondu” diyerek adeta ölümden döndüğünü aylar sonra itiraf etti.
DÖRDÜNCÜ KIZINI DOĞURMADAN ÖNCE HAYATININ EN BÜYÜK KORKUSUNU YAŞAMIŞ
Ori adını verdiği kızına hamileyken “dayanılmaz baş ağrıları” yaşadıktan sonra keşfettiği “korkunç gerçeği” açıklayan Gal Gadot’nun kızı doğunca “Kolay değildi ama başardık” yazmasının sırrı da böylece açığa çıkmış oldu.
“Haftalar boyunca beni yatağa bağlayan dayanılmaz baş ağrılarına katlandım, ta ki sonunda korkunç gerçeği ortaya çıkaran bir MR çektirene kadar.” diyen Gadot sağlığıyla ilgili yaşadığı bu büyük korkunun kendisine “her şeyin ne kadar çabuk değişebileceğini” ve “hayatın ne kadar kırılgan olabileceğini” acı bir şekilde hatırlattığını söyledi.
"TEK İSTEDİĞİM HAYATA TUTUNMAKTI"
Jaron Varsano ile 16 yıldır evli olan dört çocuk annesi yıldız “Zor bir yılın ortasında tek istediğim hayata tutunmak ve yaşamaktı. Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil bir ameliyat geçirdim. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında dünyaya geldi.” dedi.
"KIZIM TÜNELİN SONUNDA BENİ BEKLEYEN IŞIK OLACAK"
Dördüncü kızını doğururken neredeyse ölümden dönen Gal Gadot’nun Alma, Maya ve Daniella adında üç kızı daha var.
En küçük kızına ışık anlamına gelen Ori ismini veren Gal Gadot riskli beyin ameliyatına girerken kocasına “Kızımız doğduğunda bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacak” dediğini söyledi.
"ÇOCUK DOĞURMAYI ÇOK SEVİYORUM" DİYORDU
Ünlü oyuncu daha önce verdiği bir röportajda "Çocuk doğurmaya bayılıyorum. Yapabilsem haftada bir yapardım. Bu çok büyülü bir şey" demişti.
Gal Gadot ve eşi Jaron Varsano’nun 13 yaşında Alma, 7 yaşında Maya ve 3 yaşında Daniella adını verdikleri üç kızlarına dördüncü kardeş olan Ori bu yılın mart ayında dünyaya gelmişti.