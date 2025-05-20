Çocuk doğurmamak için kocasını feda etmişti... Boşandığında büyük paniğe kapılmış... "Yeni sevgilim uzun boylu ve en az benim kadar zengin olsun"

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Öyle ya...

Birbirlerini çok sever görünüyorlardı, gittikleri her yerde aşk tablosu sergiliyorlardı.. Zorlama değil gerçekten yüzleri gülüyordu.

İşte bu yüzden boşanacaklarını açıklamaları onları uzaktan izleyen hayranları için kötü bir sürpriz oldu. Çok da fazla kavga gürültü yaşamadan evliliklerini bitirdiler. İkisi de kendi hayatlarına gitti.

O ilk dönemde 52 yaşındaki Vergara, boşanmasına dair "Benden çocuk doğurmamı istedi. Ama ben artık torun sevecek yaşa geldim" şeklinde bir açıklama yaptı. Manganiello da bir süre sonra bunu yalanladı.

BOŞANMA KARARI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Öyle ya da böyle Vergara ile Manganiello'nun evliliği son noktaya geldi. İkisi de kendi yollarına gittiler. Hatta Joe Manganiello, Caithlin O'Connor ile yeni bir ilişkiye bile başladı

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Sofia Vergara, bir süre ortopedik cerrah Justin Saliman ile bir ilişki yaşadı. Sonra adı ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk söylentilerine karıştı ama bir süre sonra sular duruldu.

Görünüşe göre Vergara da Manganiello da boşandıktan sonraki yeni hayatlarına çoktan alıştı.

Kolombiyalı yıldız Sofia Vergara, boşanmanın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra o dönemde neler hissettiğini anlattı.

Today Show'a konuk olan Vergara, Manganiello ile 2015 ile 2024 arasında yaşadığı evliliğin bitmesinden sonra kendisi için basit şeyler istediğini söyledi.

Programın sunucusu Jenna Bush Hager, ünlü yıldıza "Bundan sonraki ilişkisinden neler beklediğini" sordu.

'SEVGİLİM UZUN BOYLU VE EN AZ BENİM KADAR ZENGİN OLSUN'

Sofia Vergara da "Basit şeyler söylemek istiyorum" diye başladı. Ardından da "Sağlık gibi, beni sevecek biri gibi" diye sürdürdü sözlerini.

Ama görünüşe göre aslında Vergara'nın gelecekteki ilişkisinden bekledikleri o kadar da basit değil.

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Bakın bu konuda neler söyledi " Uzun boylu ve yakışıklı biri olmalı. En az benim kadar parası olan birini istiyorum. Belki de daha çok parası olan. Çünkü eğer bu olmazsa ilişki bir kabusa dönüşebilir."

Vergara'nın yeni sevgilisinde aradığı bir başka önemli özellik de eğlenceli olması. Söylediğine göre hayatında gerçekten de eğlenceye ihtiyacı var Vergara'nın.

Güzel oyuncu, Joe Menganiello'dan boşandıktan sonra hayatının öyle kolay olmadığını da saklamadı. . "Şimdi bir buçuk yıldır bekarım. Ama boşandığımda paniğe kapıldım. 52 yaşına geldiğimi ve bundan sonra neler olabileceğini düşündüm. Birini bulmak için nereye gitmem gerektiği sorusu kafamdan geçti."

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AMA ACELESİ YOK

Ama bu paniği geçtikten sonra söylediğine göre bir rahatlama hissetti Sofia Vergara. Şu anda hayatını paylaşacak bir sevgili bulma konusunda acelesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'yu, güzel oyuncunun rol aldığı Modern Family dizisinden arkadaşı Jesse Tyler Ferguson tanıştırdı. Sonra aralarında bir aşk doğdu. Ama evlilikleri, Sofia Vergara'nın iddiasına göre çocuk konusunda anlaşamadıkları için bitti.

Boşanmanın ardından Manganiello da kendisinden daha genç olan Cathlin O'Connor ile ilişkisine başladığında herkes onların çocuk için birlikte olduğunu ileri sürmüştü.

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Ama yakın çevreleri durumun böyle olmadığını, Manganiello ile O'Connor'ın gerçekten birbirlerini sevdiğini savunuyor.

Sofia Vergara bir süre ortopedik cerrah Justin Saliman ile aşk yaşadı. Ama sonra yollarını ayırdı. Bu yılın başlarında F1 pilotu Lewis Hamilton ile adı anıldı ama bu söylenti kısa sürdü.





Joe Manganiello ise bir süredir Caithlin O'Connor ile birlikte.