Lohusa yataÄŸÄ±ndan kalkÄ±p sete koÅŸmuÅŸtu... YÄ±llarca verdiÄŸi emeÄŸin ekmeÄŸini bÃ¼yÃ¼kannelik Ã§aÄŸÄ±nda yiyor

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Bir dÃ¶nem de en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±z olarak adÄ±nÄ± sinema dÃ¼nyasÄ±na yazdÄ±rdÄ±. Her zaman gÃ¶zdeydi ama nedense sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ileri gelenleri Ã¶dÃ¼ller sÃ¶z konusu olduÄŸunda onu gÃ¶rmezden geldi.

Bu yÄ±l da kariyerinde ilk kez Substance adlÄ± filmle en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adayÄ± oldu... Ama onu da elinden kaÃ§Ä±rdÄ±.

BU YAÅžINDA DÃœNYANIN EN GÃœZELÄ° SEÃ‡Ä°LDÄ°

Fakat Demi Moore, tam 62 yaÅŸÄ±nda ve bir torun sahibi olduÄŸu dÃ¶nemde Ã¶yle herkese nasip olmayacak bir unvan aldÄ±.. People dergisinin geleneksel yaÅŸayan en gÃ¼zel kadÄ±n unvanÄ± Demi Moore'un oldu.

Belki de bu unvan sayesinde kariyerinin belki de ilk ve tek Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rmanÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± da Ã§Ä±kardÄ± Moore.

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Moore, kariyeri bir yana en Ã§ok da eski kocasÄ± Bruce Willis ile dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla konuÅŸuluyor... Her ne kadar Ã¼Ã§ Ã§ocuklu evliliklerini bitirmiÅŸ olsalar da Moore, demans ile boÄŸuÅŸan eski kocasÄ±nÄ± hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

Zaten bu konuda da yÄ±llar Ã¶nce boÅŸansalar bile onun yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±na dair bir sÃ¶z vermiÅŸti.

GÄ°ZLÄ° HAYATI ORTAYA Ã‡IKTI

Daha bundan iki ay Ã¶nce Moore ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir geliÅŸme yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±... Moore'un yÄ±llar Ã¶nce Ã§Ã¶pe attÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ngiliz Daily Mail gazetesi tarafÄ±ndan bulundu. Tabii ki hayatÄ±nÄ±n bugÃ¼ne kadar Ã§ok bilinmeyen ayrÄ±ntÄ±larÄ± da bu ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BelirtildiÄŸine gÃ¶re bu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ evli olduklarÄ± sÄ±rada Bruce Willis, sarÄ± bir zarfa koyup Santa Monica HavaalanÄ±'nda kiraladÄ±ÄŸÄ± bir depoda saklamÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat Demi Moore ile evliliklerinin bittiÄŸi 2000 yÄ±lÄ±nda bu depoyu boÅŸalttÄ±. Moore'un gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu zarf da Ã§Ã¶pe atÄ±ldÄ±.

Demi Moore'un, geÃ§miÅŸinin bÃ¼tÃ¼n karanlÄ±k sÄ±rlarÄ±nÄ± ortaya dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ bu gÃ¼nlÃ¼k, bir havaalanÄ± gÃ¶revlisi tarafÄ±ndan bulundu.

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BÄ°YOGRAFÄ°SÄ°NDE BU KADAR AYRINTI VERMEMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Demi Moore, 2019 yÄ±lÄ±nda anÄ±larÄ±nÄ± bir araya getirdiÄŸi Inside Out adlÄ± biyografisinde birÃ§ok bilinmeyenini satÄ±rlara dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Fakat orada yazÄ±lanlar elbette gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki kadar ayrÄ±ntÄ±lÄ± ve samimi deÄŸildi.

Demi Moore bu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 1980'lerin ortalarÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Moore gÃ¼nlÃ¼kte bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kimselere sÃ¶yleyemeyeceÄŸi gerÃ§ekleri ifade etti.

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DÃœÄžÃœNDEN BÄ°R GECE Ã–NCE KOCASINI ALDATTI

ÃœnlÃ¼ oyuncu, gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde, hala soyadÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ilk kocasÄ± Freddy Moore'u, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden bir gece Ã¶nce aldattÄ±.

O sÄ±rada Moore'un 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kendisinden 12 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k olan Freddy ile iki yÄ±ldÄ±r birlikte yaÅŸÄ±yorlardÄ±. Sonunda Freddy ilk karÄ±sÄ±ndan boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda ikisi evlenmeye karar verdi.

Ama dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden bir gece Ã¶nce Moore, Freddy Moore'u aldattÄ±.

Ä°ÅŸte Moore'un gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nden o geceyi anlatan satÄ±rlar: "DÃ¼ÄŸÃ¼nden bir gece Ã¶nce bir ÅŸiÅŸe alkollÃ¼ iÃ§ki aldÄ±m ve o sÄ±rada birlikte bir filmde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adamÄ±n evine gittim. Geceyi orada geÃ§irdim. Beni sabah saat 10:30'da uyandÄ±rdÄ±."

KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARIN VE YASAK Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°N GÄ°RDABINA KAPILDI

DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda, akÅŸamdan kalma ve suÃ§luluk duygusu iÃ§inde uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Demi Moore gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde.

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Daha dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden bir gece Ã¶nce kocasÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de kendini iÄŸrenÃ§, bu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da haksÄ±zlÄ±k olarak nitelendirdi.

Ama yine de gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde aldattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Moore, kocasÄ±nÄ± evlilikleri sÄ±rasÄ±nda da aldattÄ±. O dÃ¶nemde kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± daha da arttÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± hep bir ÅŸeylerden kaÃ§mak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde.

Demi Moore ile Freddy Moore'un evliliÄŸi 1981 ile 1985 arasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼.

BABALIK DAVASI BU Ä°LÄ°ÅžKÄ°YÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

ArdÄ±ndan Demi Moore, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Martin Sheen'in kendisiyle aynÄ± mesleÄŸi seÃ§en oÄŸlu Emilio Estevez ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Demi'nin Emilio'ya olan aÅŸkÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Bu iliÅŸki de 1988'de baÅŸladÄ± ve sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

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AslÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸlardÄ± fakat bir kadÄ±n Estevez aleyhine 2 milyon dolarlÄ±k babalÄ±k davasÄ± aÃ§Ä±nda iliÅŸkileri bitti.

ANNESÄ° O DOÄžMADAN Ä°KÄ° HAFTA Ã–NCE BABASINI TERK ETTÄ°

GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde yazdÄ±ÄŸÄ±na ve ana hatlarÄ±yla da bilindiÄŸine gÃ¶re Demi Moore'un doÄŸmasÄ±na iki hafta varken annesi onun biyolojik babasÄ± Charles Harmon'Ä± terk etti.

GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Demi Moore'un adÄ± aslÄ±nda Elizabeth Faith Harmon olacaktÄ±. Tabi Demi Moore'un bÃ¼tÃ¼n bu olanlardan haberi yoktu.

Ta ki bir ÅŸans seri annesi ve ilk kocasÄ±yla evleninceye kadar soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¼vey babasÄ±nÄ±n ne zaman evlendiÄŸini Ã¶ÄŸreninceye kadar.

Annesi ve babasÄ±nÄ±n evlilik sertifikasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tarih Åžubat 1963 olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Oysa kendisi 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. Bunu keÅŸfettikten sonra annesine sorular sormaya baÅŸladÄ±.

Annesi Virginia Guynes, evlendiÄŸinde henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve kendisine hamileyken kocasÄ±nÄ± terk edip lise aÅŸkÄ±nÄ±n yanÄ±na gittiÄŸini Ã¶ÄŸrendi.

Moore bu durumu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde "AdÄ±m deÄŸiÅŸtirildi. SanÄ±rÄ±m masumlarÄ±, yani beni ve suÃ§lularÄ±, yani annemi ve babamÄ± korumak iÃ§in..."

Moore, gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼vey babasÄ± ile birlikte annesini kendi canÄ±na kÄ±ymaktan vazgeÃ§irme Ã§abalarÄ±na da yer verdi.

ANNE OLUNCA KARÄ°YERÄ°NE GERÄ° PLANA Ä°TTÄ°

Demi Moore 1980'ler ile 1990'larda Hollywood'un en Ã§ok kazanan ve baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bruce Willis ile evlenip anne olduktan sonra kariyerini biraz geri plana attÄ±. Ama yine de magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden hiÃ§ inmedi.

Willis ile boÅŸandÄ±ktan sonra kendisi 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndayken 15 yaÅŸ genÃ§ Ashton Kutcher ile bir evlilik daha yaptÄ±. Fakat o da boÅŸanmayla bitti.

Åžimdi ise artÄ±k 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kariyerinde sanki yeniden doÄŸdu.

Demi Moore, Freddy Moore'un ardÄ±ndan Bruce Willis ile evlendi. Ã‡iftin Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu oldu. Sonra kendisinden 15 yaÅŸ genÃ§ Ashton Kutcher ile bir evlilik yaÅŸadÄ±. BugÃ¼n 62 yaÅŸÄ±nda olan Moore'un hayatÄ±nda ÅŸu sÄ±ralar kimse yok. Eski kocasÄ± Bruce Willis ile boÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen ise hiÃ§ kopmadÄ±lar. Demans ile boÄŸuÅŸan Willis'in ve karÄ±sÄ± Emma Heming'in yanÄ±nda hep Demi Moore var.

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