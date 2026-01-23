Çocuğunu onun yerine bir başkası doğurdu… Ünlü şarkıcıya taşıyıcı anne tepkisi: Bari kucağında bebekle doğum pozu vermeseydin!

Haberin Devamı

Ancak küçük kızını kendisi karnında taşımadı ve doğurmadı. Bunun yerine aile olarak bulup anlaştıkları ve güven duydukları ismi belli olmayan bir kadın ünlü şarkıcı ve eşi için “taşıyıcı annelik” yaptı.

Taşıyıcı annelik son yılların en tartışmalı kavramlarından biri haline geldi. Çocukları olmayan çiftlerin ya da doğum yapmak istemeyen kadınların kullandığı bu yöntem, birçokları tarafından maddi açıdan zor durumda kalan kadınların bedenlerinin para karşılığı sömürülmesi olarak görülüyor.

İki oğlu olan Meghan Trainor geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu da kucağına aldı ancak bu yüzden kendini büyük bir tartışmanın ortasında buldu

İlk iki çocuğunu karnında taşıyıp doğuran, üçüncü çocuğu içinse taşıyıcı annelik yöntemini kullanan ünlü şarkıcı Meghan Trainor, bir anda eleştirilerin odağı haline geldi ancak bu kararının arkasında durmaya devam etti.

"TAŞIYICI ANNE KULLANMAK YARGILANACAK BİR ŞEY DEĞİL" DEDİ

32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, People dergisine bir demeç vererek "Taşıyıcı annelik, aile kurmanın güzel bir yoludur," dedi. "Bu, hakkında fısıldanacak veya yargılanacak bir şey değil."

Ünlü şarkıcı çocuğunu taşıyıcı annenin doğurması yüzünden eleştirilerin hedefinde... Meghan Trainor bu konuda "büzüm için en güvenli yoldu" dedi ancak hangi sebepten hamilelik ve doğum sürecini parayla bir başkasına görev olarak verdiğini açıklamadı

Meghan Trainor "Taşıyıcı annelik güvene, bilime, sevgiye ve ekip çalışmasına dayanıyor. Her ailenin yolculuğu farklı görünüyor ve hepsi son derece geçerli." derken bunun ilk tercihleri olmadığının da altını çizdi.

"BİZİM İÇİN EN GÜVENLİ YOLDU"

4 yaşındaki Riley ve 2 yaşındaki Barry adında iki de oğlu olan sanatçı "Bu yolculukta doktorlarımızla sayısız görüşme yaptık ve bu, ailemizi büyütmeye devam edebilmemiz için en güvenli yoldu” diyerek kendini savundu.

Meghan Trainor'ın aldığı tepkilerin bir kısmı da doğumu kendisi yapmamış olsa da yeni doğum yapmış bir anne gibi sahte pozlar vermesinden kaynaklandı

Kendileri için taşıyıcı annelik yapan kadın için "Tüm yolculuk boyunca kendimizi çok bağlı hissettik ve kızımıza gösterdiği ilgi ve sevgi için her zaman minnettar olacağım. Bize hayatımızın en büyük hediyesini verdi. İyi olup olmadığını kontrol etmek için gönderdiğimiz birçok mesajımıza nazikçe cevap verdi” diyen Meghan Trainor neden bu yöntemin “en güvenli” yol olduğunu ve doktorların kendisine neden bunu önerdiğini ise açıklamadı…





NE SIKINTISI OLDUĞUNU, SAĞLIĞININ HAMİLELİĞE NEDEN ELVERMEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ...

Bu yüzden de yaptığı bu savunmaları hayranları bile inandırıcı bulmadı… Meghan Trainor sadece taşıyıcı anne kullanmakla değil, kızını kendi doğurmadığı halde hastane yatağında sanki doğum yapmış gibi poz verip bu fotoğrafı paylaşması sebebiyle de yerden yere vuruldu. Ünlü şarkıcıya hayranları bile “Keşke bari bu pozu vermeseydin” diye seslendi.

Meghan Trainor 2023 yılında yayınladığı “Dear Mama” kitabında sezaryen ameliyatından dolayı travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığını yazarak, ilk doğumunun “korkunç” geçtiğini belirtmişti. Ancak şarkıcı daha sonra ikinci çocuğunu da kendi taşıyıp doğurdu ve bir sorun yaşamadı… Dört çocuğu olan Kim Kardashian iki çocuğunu kendi doğurdu, en küçük iki çocuğu içinse taşıyıcı anne kullandı... Üstelik de bunu hamilelik vücudunu daha fazla bozmasın diye yaptı

VERDİĞİ POZ DA TEPKİYE YOL AÇTI

Bu tartışmalı taşıyıcı annelik yöntemi son yıllarda çok fazla gündeme geliyor. Çünkü başta ünlüler dünyasının yıldızları olmak üzere maddi durumu yerinde olan kadınlar ve aileler hamile kalıp doğum yapmak yerine maddi açıdan darda olan kadınlarla anlaşıp çocuklarını onlara taşıtıyor.

Bunun da aslında büyük bir ahlaki sorun olduğu söyleniyor. Zor durumdaki kadınların bedenlerini büyük paralar karşılığında kiralayan ünlüler ve zenginler bu kadınları sömürmekle suçlanıyor. Lily Collins de sağlık sorunu olmamasına rağmen taşıyıcı anne kullanan ünlülerden... O da anne olduktan sonra bu konuda çok eleştiri almıştı

TAŞIYICI ANNELİK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE AMA ÜNLÜLER VAZGEÇEMİYOR!

Zira taşıyıcı annelik kullanmanın, özellikle de ünlüler dünyasında, tek sebebi sağlık sorunları değil… Kim Kardashian, kardeşi Khloe Kardashian, Nicole Kidman, Michelle Williams, Lily Collins gibi birçok yıldız isim çocuklarına taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu.

Bu isimlerden bazılarının sağlık sorunları olsa da aslında taşıyıcı anne kullanma sebeplerinin hamilelik ve doğum yüzünden vücutlarının bozulmasını önlemek ve yine aynı sebeple çalışmalarına ara vermemek olduğu bilinen bir gerçek…

Khloe Kardashian da oğluna taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu... Üstelik doğduktan sonra oğluna bu yüzden alışmakta zorlandığını ve zor günler geçirdiğini de itiraf etti