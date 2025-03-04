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Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın!

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#Kourtney Kardashian#Mason Disick#Kardashian- Jenner Ailesi
Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 08:54

Gösteri dünyasının bir ünlüsü olmak ilk anda herkese çok güzel görünebilir elbette. Şan, şöhret onun getirdiği kazanımlar, lüks hayat ve ardı arkası kesilmeyen para...

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Elbette bir de madalyonun karanlık yüzü var... İnsan çok ünlü olduğunda özel hayatı da kalmaz. Kimi zaman aslı astarı olmayan söylentilerle gündeme gelir.

Büyük olasılıkla yıllarını pırıltılı dünyada geçiren ünlüler bunlara alışkındır ama kimi zaman konu döner dolaşır sevdiklerine gelir. Bazen kardeşler, bazen eşler bazen de çocuklar bu şöhret haresinin içinde giderek dalgalanan, bazıları akıl uçuran söylentilerin ortasında kalır.

İşte böyle bir durumu yaşayan bir ünlü var son haftalarda.

Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın

15 YAŞINDAKİ OĞLUNUN GİZLİCE BABA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ
Keeping Up With The Kardashians adlı TV programı sayesinde her bir üyesi parlak bir yıldıza dönüşen Kardashian- Jenner ailesinden biri bu ünlü.

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Hatta ailenin en sakin ve kendi halinde üyelerinden biri olan Kourtney Kardashian.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç, şu an evli olduğu Travis Barker'dan da bir çocuğu olan 45 yaşındaki Kourtney Kardashian, zor günler geçiriyor.

Bunun nedeni de Disick ile ilişkisinden dünyaya gelen en büyük oğlu Mason hakkındaki söylentiler.

Henüz 15 yaşında olan Mason, dudak uçuklatan bir söylentinin merkezinde yer alıyor. Buna göre daha ilk gençlik yıllarını yaşayan Mason'ın gizli bir çocuğu var..

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Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın

Sosyal medyada yayılan söylentilere göre 15 yaşındaki Mason Disick'in bir yaşında gizli bir kızı var. Kourtney Kardashian ise bu söylentileri yalanladı. 

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Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın

'UYDURMA HİKAYELER YAYMAYI BIRAKIN'
Fakat Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu söylentiyi yalanladı. Hatta söylentiyi çıkaranlara da "Böyle uydurma hikayeler yaymayı bırakın" diye seslendi.

Kardashian, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "Kendim veya ailemle ilgili söylentilere ya da komplo teorilerine nadiren değinirim. Ancak bu konu çocuğumla ilgili. Bu yüzden insanların, çocuğuma dair bu yalanlara inanmasına izin veremem. Çünkü bunlar doğru değil" diye yazdı.

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Kourtney Kardashian, "Mason'ın bir çocuğu yok..." diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Ünlü yıldız, paylaşımında herkese, "Oğlumun özel hayatına saygı gösterin ve yalan söylentiler yaymayı bırakın" diye seslendi.

Kourtney Kardashian, oğlunun özel hayatının gizliliğine gerçekten önem verdiğini belirtip basından da buna saygı göstermesini istedi.

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Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın


HER ŞEY BİR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI
Kardashian "O, duyguları olan ve önünde güzel bir hayat uzanan bir çocuk" diye ekledi.

Kardashian, çocuklarıyla ilgili videolar hazırlayıp paylaşan kişilerden de bu işe bir son vermelerini istedi.

Bütün bunların çıkış noktası, Mason Disick'in gizli bir bebeği olduğuna dair iddialar yayan bir sosyal medya paylaşımı oldu.

Kullanıcısı net olarak belirtilmeyen bir hesaptan yapılan bu paylaşım kısa sürede yayıldı. 

Photoshop tekniğiyle hazırlanan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Mason'ın bir yaşında bir kız çocuk sahibi olduğu ileri sürülüyordu.

Kardashian'ın bazı hayranları bu paylaşıma inandı ancak genel olarak görüntüler ve bu iddia büyük şüphe yarattı. 

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Çocuğu korkunç bir söylentinin pençesinde: 15 yaşındaki oğlumun gizli bebeği yok... Yalan yaymayı bırakın

İKİ İLİŞKİSİNDEN TOPLAM DÖRT ÇOCUK ANNESİ
Kourtney Kardashian'ın en büyük çocuğu Mason dışında, 12 yaşında Penelope ve 10 yaşında Reign adında iki tane daha çocuğu bulunuyor. 

Kardashian, şu anda evli olduğu Travis Barker'dan da bir yaşında Rocky adında bir erkek çocuk sahibi oldu.  

Travis Barker'ın ise eski evliliğinden 21 yaşında Landon adında bir oğlu ve 19 yaşında Alabama adında bir kızı bulunuyor.  

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#Kourtney Kardashian#Mason Disick#Kardashian- Jenner Ailesi

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