‘Çirkin Kral’ provada

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Ünlü yapımcı Ahmet San, Fatoş Güney’in “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” isimli kitabından yola çıkarak ‘Çirkin Kral’ lakaplı usta sanatçı Yılmaz Güney’i konu alan bir filme imza atıyor. Fatoş Güney’in gözünden Yılmaz Güney’i anlatacak film için San sanatçının kızı Elif Güney ve oğlu Yılmaz Güney’den de onay aldı. 2022 yazında planlamaları yapılan ve ocak ayında yapım çalışmaları start alan filmde Yılmaz Güney’i “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Cem Karaca’ya hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu canlandıracak.

Bursa’da çiftliğe kapandı

Hacıoğlu, rolü için Bursa’daki çiftliğine kapanarak şimdiden sıkı bir hazırlığa başladı. Büyük titizlikle çalışmaları süren filmde İsmail Hacıoğlu’nun giyeceği yaklaşık 150 kostüm için de özel kumaşlar sipariş edildi. Kostümler için provalara da başlayan ünlü oyuncunun, Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filminde giydiği takımla karesi de ilk kez ortaya çıktı.

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ÇEKİMLER 1 MART 2025’TE BAŞLAYACAK

Yüksek bütçesiyle dikkat çeken yapımın İstanbul’un haricinde Adana, Kapadokya, Cannes ve Paris’teki tüm çekim lokasyonları da belirlendi. İstanbul’da kapalı platoda yapılacak çekimlerde kullanılacak dönem dekorlarının imalat çizimleri önümüzdeki kasım ayında hayata geçirilecek. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu’nun oturacağı, senaryoyu Aksu ile Fatoş Güney’in birlikte kaleme aldığı film, 1 Mart 2025’te ‘motor’ diyecek. Filmin çekimlerinin ise 14 hafta sürmesi planlanıyor. Filmin global dağtımı için de Amerikalı bir şirketle anlaşma sağlandığı öğrenildi. Film için globalde 5, Türkiye’de 5 olmak üzere toplamda 10 büyük gala yapılacak.

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Oyuncu Deniz Barut, ikinci yönetmen Kerim Şahin, yönetmen Yüksel Aksu ve Fatoş Güney film çalışmaları için bir araya geldi.

Fatoş Güney’i canlandıracak

Büyük merakla beklenen filmin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. “Kaybolan Yıllar”, “Elde Var Hayat”, “Kara Para Aşk”, “Avlu” gibi birçok başarılı yapımda rol alan Deniz Barut, İsmail Hacıoğlu’nun partneri olacak. Barut, Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’i canlandıracak. Fatoş Güney’in filmde kendisine hayat verecek olan Deniz Barut’un film çalışmalarında destek olduğu da öğrenildi.

Deniz Barut hazırlık aşamasında Fatoş Güney’den destek alıyor.