‘Çirkin Kral’ Hacıoğlu

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Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor. Midwood şirketinin sahibi ünlü organizatör Ahmet San, Fatoş Güney’in “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” isimli kitabından yola çıkarak ‘Çirkin Kral’ lakaplı usta sanatçının hayatını beyazperdeye yansıtacak. San ve ekibi, bir seneye yakındır sürdürdükleri ön hazırlık sürecini tamamladı.

“İftarlık Gazoz”, “Dondurmam Gaymak” ve “Cem Karaca’nın Gözyaşları” gibi başarılı birçok filme imza atan Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturacağı yapımın merakla beklenen başrol oyuncusu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yılmaz Güney’i İsmail Hacıoğlu canlandıracak. “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde Cem Karaca’ya hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu rolü için şimdiden sıkı bir hazırlığa başladı. Merakla beklenen filmin çekimlerine 2025 yılının başında başlanması planlanıyor.

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GALA CANNES’DA YAPILACAK

Yapımla ilgili çalışmaları titizlikle yürüten Ahmet San, filmde yer alacak Türk ve yabancı ekiplere gizlilik anlaşması imzaladı. Filmin, yeni jenerasyonlara Yılmaz Güney’i ve onun sinemasını tanıtmayı amaçlandığı öğrenildi. Sanatçının hayat hikâyesinin yer alacağı filmin galası ise Türkiye’den önce Cannes Film Festivali’nde yapılması planlanıyor. Güney’in 1982’de “Yol” filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazandığı Palais des Festivals et des Congrès’de ilk gösterimin yapılacağı da duyumlar arasında.

PARİS'TE ÖLDÜ

Son yıllarını Paris’te geçiren Yılmaz Güney, mide kanseri hastalığı nedeniyle 9 Eylül 1984 tarihinde 47 yaşında öldü. Altın Palmiye ödüllü sanatçının mezarı Paris’teki Père Lachaise Mezarlığı’nda bulunuyor.