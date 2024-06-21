Çırak filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çırak yabancı film oyuncuları kimler?

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Çırak filmi oyuncuları izleyici tarafından merak konusu oldu. Film, çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılan ve şu anda dünyanın en yetenekli kiralık katili olan Anna'yı konu alıyor. Çırak filmi Lionsgate tarafından 20 Ağustos 2021'de gösterime girdi. İşte Çırak filmi konusu ve oyuncuları...

ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.

ÇIRAK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Anna Dutton rolünde Maggie Q

Eva Nguyen Thorsen Genç Anna Dutton rolünde

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Michael Keaton , Michael Rembrandt rolünde

Moody Dutton rolünde Samuel L.Jackson

Robert Patrick Billy Boy rolünde

Patrick Malahide Vohl rolünde

David Rintoul Edward Hayes rolünde

Ori Pfeffer Atina rolünde

Ray Fearon Duquet rolünde

Caroline Loncg Claudia rolünde

Florin Piersic Jr. Ram rolünde

Tudor Chirilă Petru rolünde

Don Preda rolünde Velizar Binev

George Piștereanu Vali rolünde