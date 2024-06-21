Çırak filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çırak yabancı film oyuncuları kimler?

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Çırak filmi oyuncuları izleyici tarafından merak konusu oldu. Film, çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılan ve şu anda dünyanın en yetenekli kiralık katili olan Anna'yı konu alıyor. Çırak filmi Lionsgate tarafından 20 Ağustos 2021'de gösterime girdi. İşte Çırak filmi konusu ve oyuncuları...
ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.
ÇIRAK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Anna Dutton rolünde Maggie Q
Eva Nguyen Thorsen Genç Anna Dutton rolünde
Michael Keaton , Michael Rembrandt rolünde
Moody Dutton rolünde Samuel L.Jackson
Robert Patrick Billy Boy rolünde
Patrick Malahide Vohl rolünde
David Rintoul Edward Hayes rolünde
Ori Pfeffer Atina rolünde
Ray Fearon Duquet rolünde
Caroline Loncg Claudia rolünde
Florin Piersic Jr. Ram rolünde
Tudor Chirilă Petru rolünde
Don Preda rolünde Velizar Binev
George Piștereanu Vali rolünde