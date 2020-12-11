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Televizyon
Haber Giriş: 11.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır

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Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır
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TN Yapım, Blu TV'de yayınlanan Çıplak dizisinin 2. sezon çekimleri bitmek üzere...

Tamamı cep telefonu ile çekilen projenin bu yeni sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi yeni  isimler var. Ana karakterler; Eylül rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi Bulut rolünde Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin, ve Eylül’ün babası rolünde Murat Kılıç’a sürpriz bir cast eşlik edecek.

Tanay Abbasoğlu yapımcılığında, genel koordinatör Merve Göntem ve Can Evrenol’un beraber yazdıkları senaryoyu Can Evrenol yönetiyor.

Seti İstanbul dışında ekibin görüntü yönetmeni Orkun Göntem, sanat yönetmeni Melisa İnci. Bu sezonun adı:
Çıplak 2: Ölenle Ölünmez”

Çıplak dizisinin 2.sezon çekimleri hazır


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