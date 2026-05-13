Cinsel taciz davaları kariyerini elinden almıştı… Yedi sene kaçtığı yere genç sevgilisiyle döndü

Cannes Film Festivali başladı ve hem dünya sinemasının hem de Hollywood’un yıldız isimleri bir bir kırmızı halıda boy göstermeye başladı.

Ünlü oyuncu James Franco da cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hollywood kariyerinin sekteye uğramasından tam 7 yıl sonra dün Cannes Film Festivali'nde yıldızlarla dolu kalabalığa katıldı.

48 yaşındaki aktör hakkında ortaya atılan taciz iddiaları ve davaların ardından ortadan kaybolmuş, oyunculuk ve yönetmenlik kariyeri de bitme noktasına gelmişti.

48 yaşındaki aktör, açılış gecesi gösterimi olan "The Electric Kiss" filminin kırmızı halısında kendisinden daha genç olan kız arkadaşı 30 yaşındaki Izabel Pakzad ile birlikteydi.

James Franco ve The Deuce'un üçüncü sezonunda onunla birlikte kamera karşısına çıkan güzel yıldız 2017'den beri birlikte.

Hollywood’un adı bu tür taciz iddialarına karışan diğer yıldızları gibi iptal kültürüne kurban giden yani “cancel’lanan” yıldızı Variety'de yer alan habere göre hayranlarıyla selfie çektirdi ve Diego Luna ile sohbet ederken görüldü.

Franco'nun etkinliğe dönüşü, 2019'da beş ayrı kadından gelen şoke edici iddiaların ardından gözlerden kaybolmasının ardından geldi.

James Franco kendi açtığı ve yöneticiliğini yaptığı film okulu Studio 4'e giden beş öğrenci tarafından uygunsuz ve cinsel davranışlarda bulunmakla suçlandı ve dava edildi; bir öğrencisi onu cinsel ilişkiye zorlamakla suçlamıştı.

Franco'nun avukatı o dönemde iddiaları reddetti ve ünlü oyuncu sonunda davayı uzlaşmayla sonuçlandırdı. Ünlü oyuncu yıllardır sektörde istenmeyen adam ilan edilmiş olsa da öğrencileriyle yaşadıklarının rıza dahilinde gerçekleştiğini iddia ediyor.

Daha önce Julia Cunningham ile Jess Cagle Podcast'inde verdiği bir röportajda Franco "Öğretmenlik yaptığım süre boyunca öğrencilerimle birlikte oldum ve bu yanlıştı" demişti.

James Franco bu yaşananların ardından özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, şu anki kız arkadaşı Izabel Pakzad ile tanışmadan önce "hiç kimseye sadık kalamadığını" da söylemişti.

Yıldız, geçmişteki sadakatsizliklerini ve uygunsuz davranışlarını, gençken alkolü bıraktıktan sonra yöneldiği seks bağımlılığına bağlamıştı.

20 yıl boyunca tıpkı alkol ve uyuşturucu gibi bu bağımlılığın pençesine düştüğünü itiraf eden James Franco terapi aldığını, toplantılara katıldığını ve Izabel Pakzad hayatına girdikten sonra onu hiç aldatmadığını ama öncesindeki ilişkilerinde kimseye sadık kalamadığını itiraf etmişti.

Bu skandal, James Franco’nun Pineapple Express filmindeki rol arkadaşı ve gerçek hayatta da en yakın dostu olan Seth Rogen ile olan arkadaşlığını da kaybetmesine neden oldu; Rogen, iddiaların ardından Franco ile olan ilişkisini kamuoyu önünde kesti.

Daha önce Spider-Man, Pineapple Express ve 127 Hours gibi filmlerde başrollerde oynayan Franco, Hollywood’un gözde yıldızlarından biriyken adeta her şeyini kaybetti.

James Franco bu cinsel taciz skandalının üzerinden yıllar geçtikten sonra, 2024’te Variety'ye verdiği kapsamlı bir röportajda "Kötü olduğunuzun yüzünüze söylenmesi acı verici. Ama sonuçta, bu benim eskiden gittiğim yoldan gitmemi engellemek için ihtiyacım olan şeydi” demiş ve artık değiştiğini, tüm yaşam tarzını değiştirdiğini ve artık bambaşka bir adam olduğunu anlatmıştı.

Zor durumda kalan yıldız, o zamandan beri kariyerini onarmaya çalıştı, gözlerden uzak kalırken küçük roller almaya devam etti. James Franco son olarak Alessandra Starr Ward'ın yönettiği 2025 yapımı gerilim filmi Bunny-Man'de rol aldı.

Ayrıca, şu anda post prodüksiyon aşamasında olan Miguel Bardem'in yakında çıkacak biyografik filmi Castro's Daughter'da eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'yu canlandıracak.