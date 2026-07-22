Cinsel taciz davaları kariyerini elinden almıştı… Ünlü oyuncunun hali sevenlerini üzdü: Uzaylılar evime geldi!

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İşte yükseldiği zirveden düşüşü de böyle başlamıştı…

Oyunculuk okulundaki genç kadınların ünlü oyuncu tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia etmeleri ve ardından açılan davalar James Franco’nun film kariyerinin bitmesine ve tüm itibarının yok olmasına yol açmıştı.

2019’da yaşanan bu büyük skandalın ardından ortadan kaybolan 48 yaşındaki James Franco bu yıl mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde kız arkadaşı, 30 yaşındaki model ve oyuncu Izabel Pakzad’la ortaya çıkıp spot ışıklarına geri dönmenin sinyalini vermişti.

James Franco uzun süre ortadan kaybolduktan sonra son bir aydır sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde ve durumu herkesi ama özellikle de onu sevmeye devam eden yakınlarını endişelendiriyor.

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James Franco, haftalarca süren endişe verici videolar paylaşmasının ardından nihayet evindeki uzaylıyı tuhaf güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkardı!

Evini ziyaret eden bir uzaylı olduğunu iddia eden paranoyakça videolar yayınladıktan sonra, James Franco nihayet iddia edilen yakın karşılaşmanın görüntülerini yayınladı.

Aktör, son birkaç takip edildiğini iddia eden tuhaf videolar yayınlıyordu. Ancak sözde kanıtları takipçilerinden şimdiye kadar gizlemişti.

Dizüstü bilgisayarının önünde duran Franco, haftalardır onu rahatsız eden iddia edilen gözlemin görüntülerini nihayet ortaya çıkardı. 48 yaşındaki Franco bilgisayarındaki uzaylı görüntüsünü gösterirken "Bunu istediniz. İşte burada. Teslim ediyorum" dedi.

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Siyah beyaz görüntülerde, iddia edilen bir yaratığın çalılıkların arasında dolaştığı, evine baktığı ve arka bahçesindeki bir garajdan çıktığı görülüyordu.

"Uzaylı", büyük yuvarlak bir kafa ve çıkık gözleriyle tipik Hollywood uzaylı tasvirlerine benziyordu.

Tüm bunlara rağmen kimse ona inanmadı…

Kimileri onun yeni bir filmin reklamını yapmaya çalıştığını düşünse de birçokları kariyeri elinden giden, dışlanan, arkadaşlarını ve itibarını kaybeden ünlü oyuncunun aklını da kaybetmeye yaklaştığını düşündü…

Bir süre boyunca Franco'nun hesabı sadece iki TikTok hesabını takip ediyordu: Yakında vizyona girecek olan "Love Meets in the Sunshine" filminin resmi sayfası ve yönetmeni Christian Guiton'ın sayfası.

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Ancak Guiton, videoların filmini tanıtmak için olduğu yönündeki spekülasyonları reddetti. Guiton TikTok'ta “Bu bir bilim kurgu filmi değil. Bu bir komplo filmi değil. Eğer "Sunshine"ı tanıtıyor olsaydım, bunu böyle yapmazdık.” dedi.

James Franco 2019’da başlayan ve 2021’de anlaşmayla sonuçlanan cinsel taciz davaları boyunca “Okuluma devam eden öğrencilerle birlikte oldum ve bu yanlıştı” diyerek kendini savundu ve ortada taciz olmadığını iddia etti.

Yıldız, geçmişteki sadakatsizliklerini ve uygunsuz davranışlarını, gençken alkolü bıraktıktan sonra yöneldiği seks bağımlılığına bağladı.

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Ayrıca, şimdiki kız arkadaşı Pakzad ile tanışmadan önce "hiç kimseye sadık kalamadığını" söyledi: “Bu çok güçlü bir uyuşturucu. 20 yıl daha ona bağımlı kaldım." "Bunun sinsi yanı, o süre boyunca alkolden uzak durmuş olmamdı."

Sinemaya geri dönmek için uğraşan James Franco en son Alessandra Starr Ward'ın yönettiği 2025 yapımı gerilim filmi Bunny-Man'de rol aldı.

Ayrıca, şu anda post prodüksiyon aşamasında olan Miguel Bardem'in yönettiği Castro's Daughter adlı biyografik filmde eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'yu canlandıracak.