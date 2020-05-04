Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanı Cingöz Recai, 2017 yılında üçüncü kez sinemaya uyarlanmıştı. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, sinema projelerine konu olan Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?
1954 ve 1969'da filmi çekilen Cingöz Recai filminin üçüncüsü ise 2017 yılında vizyona girmişti. 1954 yapımı Beyaz Cehennem / Cingöz Recai adlı filmin yönetmeni Metin Erksan, Cingöz Recai karakterini canlandıran oyuncu Turan Seyfioğlu'dur. 1969 yılında çekilen filminde Cingöz Recai'yi Ayhan Işık, Mehmet Rıza karakterini Abdurrahman Palay canlandırmıştır. 2017 senesinde Cingöz Recai bir kez daha sinemaya aktarıldı, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlenmiştir ve Cingöz Recai karakterini ise Kenan İmirzalıoğlu oynamıştır.
CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri
Meriç Aral - Filiz
Boran Kuzum - Cüneyt
Günay Karacaoğlu
Deniz Hamzaoğlu
Eser Eyüboğlu
Kenan Ece
Arsal Mazmanoğlu
Erşan Utku Ölmez
Laçin Ceylan
İcmal Aktuna
CİNGÖZ RECAİ FİLMİ KONUSU
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
CİNGÖZ RECAİ KİMDİR?
Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir. Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur.
Cingöz Recai, Arsen Lüpen’i anımsatan bir kibar hırsız. Kadınların gönlünü hemen çeliveren, işlediği suçlarda onlarla işbirliği eden, yakışıklı, etkileyici, zeki bir adam. İyi bir ailenin iyi eğitim almış çocuğu, çok iyi İngilizce biliyor. Hırsızlığı Amerika’da öğrenmiş. Zevk için çalıyor. Zenginlerden aldığını yoksullara dağıtıyor, bu haliyle Robin Hood’u da anımsatıyor
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