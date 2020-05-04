Cingöz Recai kimdir? Cingöz Recai filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

1954 ve 1969'da filmi çekilen Cingöz Recai filminin üçüncüsü ise 2017 yılında vizyona girmişti. 1954 yapımı Beyaz Cehennem / Cingöz Recai adlı filmin yönetmeni Metin Erksan, Cingöz Recai karakterini canlandıran oyuncu Turan Seyfioğlu'dur. 1969 yılında çekilen filminde Cingöz Recai'yi Ayhan Işık, Mehmet Rıza karakterini Abdurrahman Palay canlandırmıştır. 2017 senesinde Cingöz Recai bir kez daha sinemaya aktarıldı, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin yönetmenliğini Onur Ünlü üstlenmiştir ve Cingöz Recai karakterini ise Kenan İmirzalıoğlu oynamıştır.

CİNGÖZ RECAİ BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

Meriç Aral - Filiz

Boran Kuzum - Cüneyt

Günay Karacaoğlu

Deniz Hamzaoğlu

Eser Eyüboğlu

Kenan Ece

Arsal Mazmanoğlu

Erşan Utku Ölmez

Laçin Ceylan

İcmal Aktuna

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

CİNGÖZ RECAİ KİMDİR?

Peyami Safa'nın "Server Bedi" adı altında yazdığı ve Arsen Lüpen'den esinlenmiş olduğu hırsız karakteridir. Hikâyelerdeki bir diğer karakter de, Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışan polis müfettişi Mehmet Rıza ,romana sonradan dahil olan Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr.Watson'dur.

Cingöz Recai, Arsen Lüpen’i anımsatan bir kibar hırsız. Kadınların gönlünü hemen çeliveren, işlediği suçlarda onlarla işbirliği eden, yakışıklı, etkileyici, zeki bir adam. İyi bir ailenin iyi eğitim almış çocuğu, çok iyi İngilizce biliyor. Hırsızlığı Amerika’da öğrenmiş. Zevk için çalıyor. Zenginlerden aldığını yoksullara dağıtıyor, bu haliyle Robin Hood’u da anımsatıyor

Kitaplar genelde gereksiz bilgi içermeyip direkt olarak senaryoya yöneliktir. Bu özellik kitapları eşsiz kılar ve okuyucular tüm seriyi okumadan kitabı bırakmakta zorlanır.