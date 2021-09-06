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Televizyon
Haber GiriÅŸ: 06.09.2021 - 17:47 | Son GÃ¼ncelleme:

Cingöz Recai: Bir Efsanenin DönüÅŸü nerede çekildi? Ä°ÅŸte Cingöz Recai filmi oyuncularÄ± ve konusu

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Cingöz Recai: Bir Efsanenin DönüÅŸü nerede çekildi? Ä°ÅŸte Cingöz Recai filmi oyuncularÄ± ve konusu

CingÃ¶z Recai Bir Efsanenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ filmi bu akÅŸam yeniden ekrana gelecek. YÃ¶netmen koltuÄŸunda Onur ÃœnlÃ¼â€™nÃ¼n oturduÄŸu filmde CingÃ¶z Recai yÄ±llar sonra yeni bir soygun iÃ§in ekibiyle sahalara dÃ¶nÃ¼yor. Peki, CingÃ¶z Recai: Bir Efsanenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ nerede Ã§ekildi? Ä°ÅŸte oyuncularÄ±, konusu ve Ã§ekim yerleri

CingÃ¶z Recai Bir Efsanenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ filmi oyuncularÄ± ve Ã§ekim yerleri merak ediliyor. 1954 ve 1969'da filmi Ã§ekilen CingÃ¶z Recai filminin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise 2017 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸti. CingÃ¶z Recai Bir Efsanenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ filmi oyuncularÄ± arasÄ±nda Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar gibi isimler bulunuyor.

CÄ°NGÃ–Z RECAÄ°: BÄ°R EFSANENÄ°N DÃ–NÃœÅžÃœ OYUNCULARI

CingÃ¶z Recai: Bir Efsanenin DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ filmi oyuncularÄ± arasÄ±nda Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli,ÂMusa Uzunlar, Fatih Artman, AlgÄ± Eke, Ushan Ã‡akÄ±r,ÂSelim Bayraktar, Hakan Boyav,ÂSerkan Keskin, MeriÃ§ Aral, Boran Kuzum gibi isimler bulunuyor.

CÄ°NGÃ–Z RECAÄ°: BÄ°R EFSANENÄ°N DÃ–NÃœÅžÃœ NEREDE Ã‡EKÄ°LDÄ°?

Filmin Ã§ekimlerinin bir kÄ±smÄ± Ä°stanbulâ€™da bir kÄ±smÄ± ise Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

FÄ°LMÄ°N KONUSU

CingÃ¶z Recai yÄ±llar sonra yeni bir soygun iÃ§in ekibiyle sahalara dÃ¶ner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktÄ±r. KaranlÄ±k bir Ã§eteye dahil olur ve bir teknoloji dehasÄ±nÄ±n evini soymak iÃ§in kÄ±lÄ±ktan kÄ±lÄ±ÄŸa, oyundan oyuna geÃ§erek, kimsenin bilmediÄŸi gerÃ§ek hedefine yaklaÅŸmaya baÅŸlar. YÄ±llardÄ±r aradÄ±ÄŸÄ±, kiÅŸisel bir kin gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Hayalet, artÄ±k ona nefesi kadar yakÄ±ndÄ±r. Tabii ki baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ± BaÅŸ Komiser Mehmet RÄ±za da peÅŸindedir.

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