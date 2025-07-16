×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Cinema Jazireh'e Çekya'dan özel ödül

Güncelleme Tarihi:

#Cinema Jazireh#Çekya#59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali
Cinema Jazirehe Çekyadan özel ödül
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 09:18

Gözde Kural’ın yönettiği “Cinema Jazireh”, Çekya’nın Karlovy Vary şehrinde düzenlenen 59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nin resmi yarışma bölümünde “ekümenik jüri ödülü”ne layık görüldü.

Haberin Devamı

Sanatsal başarısı kadar manevi, insani ve etik değerleriyle de öne çıkan yapımları onurlandırmak amacıyla verilen ödül, sinemanın tanıklık etme, direnme ve umut olma gücünü vurguluyor.

Cinema Jazirehe Çekyadan özel ödül

Filmin oyuncuları Fereshteh Hosseini, Mazlum Sümer, Hamid Karimi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Milad Khorsavi, ortak yapımcılar Emre Pekçakır, Bünyamin Bayansal ve Melodi Toprak’ın katıldığı törende ödül, yönetmen Gözde Kural’a takdim edildi. Kural, filmin festival yolculuğuna devam edeceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinema Jazireh#Çekya#59. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!