'Cinema Jazireh'e Çekya'dan özel ödül

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Sanatsal başarısı kadar manevi, insani ve etik değerleriyle de öne çıkan yapımları onurlandırmak amacıyla verilen ödül, sinemanın tanıklık etme, direnme ve umut olma gücünü vurguluyor.

Filmin oyuncuları Fereshteh Hosseini, Mazlum Sümer, Hamid Karimi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu, Milad Khorsavi, ortak yapımcılar Emre Pekçakır, Bünyamin Bayansal ve Melodi Toprak’ın katıldığı törende ödül, yönetmen Gözde Kural’a takdim edildi. Kural, filmin festival yolculuğuna devam edeceğini söyledi.