Cinderella And Four Knights dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Cinderella And Four Knights oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Türkçe adıyla külkedisi ve dört şövalye, TVN tarafından yayınlanan ve Baek Myo’nun aynı isimli romanından uyarlanmış bir dizidir. İlk senaryo okuması Ocak 2016 tarihinde Güney Kore’de yapılmıştır. Çekimler ise 31 Ocak 2016 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Dizi her cuma ve cumartesi günlerinde saat 23:00’da yayınlanan ilk TVN drama dizisidir.

Cindirella and Four Knights Dizisinin Konusu Nedir?

Cindirella and Four Knights, aynı adlı bir kitaba dayanan modern bir Kore dizisidir. Kitapta alışılmış olan üvey anne ve sahte hizmetçi yaşamı tarzı gibi yaklaşımlar bulunsa da bunun orijinal bir hikâye olduğu anında hissedilmektedir. Bu durum çoğunlukla iyi aktörlerin ve bu aktörler arasındaki kimyanın ekran başında iyi bir şekilde buluşturulmasından kaynaklanmaktadır.

Eun Ha Won lise üçüncü sınıfa giden bir öğrencidir. Rahmetli annesinin her zaman istediği gibi bir öğretmen olmayı istemektedir. Annesini bir trafik kazasında kaybetmiştir. Ha Won parlak bir kişiliğe ve güçlü bir etik değerler serisine sahip ancak evde mutsuzdur. Babası, üvey annesi ve üvey kız kardeşinden bağımsız olarak ve aynı zamanlarda kötü muamele görmektedir. Ha Won gelecek üniversite öğrenim ücretlerini ödeyebilmek için pek çok farklı yarı zamanlı işlerde çalışmaktadır. Aynı zamanda annesinin küllerinin mezarlıkta kalabilmesi için daha fazla para biriktirmesi gerekmektedir.

Bu arada, Ji Woon, Hyun Min, ve Seo Woo üç sımarık kuzenlerdir ve büyü bir konak olan gök yüzü evinde yaşamaktadırlar. Farklı kişilikleri ile Ji Woon zor bir adam, Hyun Min çapkın bir oğlan ve Seo Woo ise bir müzisyen olarak birbirleri ile anlaşamamaktadırlar. Buna ek olarak Ji Woon, Hyun Min’i seven Hye Jin’i sevmektedir. Bir gün bu üç kuzenin dedeleri 3. torununa 5. düğün törenine katılmalarını söyler. Hyun Min ise gitmek istemez ancak Ha Won’u üç saatlik işe alarak büyük babasının düğününe gider.

Hyun Min’in amacı dedesini küçük düşürmektir. Büyük babası düğünde Ha Won’un Hyun Min’e olan tavrına tanık olur. Bunun üzerine onu gökyüzü evinde şımarık torunlarına göz kulak olması için işe almaya karar verir. Torunlarının yollarını bu kız sayesinde değiştireceğini ummaktadır.

Cindirella and Four Knights Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi 16 bölümden ve tek bir sezondan oluşmaktadır.

Cindirella and Four Knights Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Oyuncu kadrosunda baş rollerde Jung Il Woo, Park So Dam, Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, Son Na Eun gibi isimler bulunmaktadır.

Cindirella and Four Knights Dizisinin Yönetmeni Kimdir

Cindirella and Four Knights dizisinin yönetmeni Kwon Hyuk Chan’dır.

Cindirella and Four Knights Dizisinin Senaristi Kimdir?

Cindirella and Four Knights dizisinin senaristliğini Min Ji Eun, Won Young Sil ve Lee Seung Jin yapmıştır. Kitabın yazarı ise Baek Myo’dur.