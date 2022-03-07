Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları ve karakterleri

Komedi ve polisiye türündeki yerli filmlerimizden Cİnayet Süsü bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı Cinayet Süsü filmi oyuncu kadrosunda Uğur Yücel ve Binnur Kaya gibi değerli isimler rol alıyor. Peki, Cinayet süsü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...
CİNAYET SÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir, yoksa polisler mi?
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
Binnur Kaya: Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu
Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin
Mehmet Özgür: Sanatçı
Osman Alkaş: Emniyet Müdürü
Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar
Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten
Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer
Müfit Kayacan: Yaşlı adam
Aycan Koptur: Arzu