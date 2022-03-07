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Cinayet Süsü filmi konusu nedir? Cinayet Süsü oyuncuları ve karakterleri

#Cinayet Süsü#Cinayet Süsü Oyuncuları#Cinayet Süsü Konusu

Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı Cinayet Süsü filmi ekranlara geliyor. 2019 yapımı Cinayet Süsü oyuncuları arasında birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Peki, Cimayet Süsü filmi konusu nedir? İşte Cinayet Süsü oyuncuları ve özeti...

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Komedi ve polisiye türündeki yerli filmlerimizden Cİnayet Süsü bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı Cinayet Süsü filmi oyuncu kadrosunda Uğur Yücel ve Binnur Kaya gibi değerli isimler rol alıyor. Peki, Cinayet süsü konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir, yoksa polisler mi?

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CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin

Binnur Kaya: Komiser Asuman

Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih

Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu

Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin

Mehmet Özgür: Sanatçı

Osman Alkaş: Emniyet Müdürü

Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar

Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten

Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer

Müfit Kayacan: Yaşlı adam

Aycan Koptur: Arzu

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