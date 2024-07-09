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Çin Seddi filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu: Çin Seddi filmi ne zaman çekildi?

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#Çin Seddi Filmi Konusu#Çin Seddi Oyuncuları#Matt Damon
Çin Seddi filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu: Çin Seddi filmi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 14:41

Çin Seddi filmi, bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı film 2016 yılında vizyona girdi. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımın yönetmen koltuğunda Zhang Yimou oturuyor. Peki Çin Seddi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Çin Seddi, ATV yayın akışı ile ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'ndeki mücadelesine odaklanıyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon
Jing Tian
Pedro Pascal
Willem Dafoe
Andy Lau
Zhang Hanyu
Eddie Peng
Lu Han

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#Çin Seddi Filmi Konusu#Çin Seddi Oyuncuları#Matt Damon

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