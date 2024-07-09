Çin Seddi filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu: Çin Seddi filmi ne zaman çekildi?

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Çin Seddi, ATV yayın akışı ile ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım savaşçıların doğaüstü yaratıklara karşı Çin Seddi'ndeki mücadelesine odaklanıyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİ KONUSU

Willian Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyanın harikalarından biri olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon

Jing Tian

Pedro Pascal

Willem Dafoe

Andy Lau

Zhang Hanyu

Eddie Peng

Lu Han