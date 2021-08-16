Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo sağlık durumu nasıl?

Cimilli İbo, rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılmasının ardından biyografisi merak edilen isim oldu. Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo, kemençe çalıp Türkü söylemekte ve şarkıları ile tanınmaktadır. Peki, Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

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