Çılgın Ortak filmi konusu nedir? İlk defa ekranlara geliyor! Çılgın Ortak oyuncuları kimler?

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Çılgın Ortak filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak film saat 20.00'de başlayacak. Komedi türündeki yapımın başrollerini Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul ve Ayşe Kökçü paylaşıyor.

ÇILGIN ORTAK FİLMİ KONUSU

Serdar ve Aslıhan birbiriyle anlaşamayan iki dedektiftir ve bir cinayeti çözmek için görevlendirilir. Şüphelilere yaklaşmak için evli bir çift gibi davranmak zorunda kalan ikili, adeta dedektiflik mesleğini tersten icra eder ve buldukları her ipucunda katilden biraz daha uzaklaşırlar. Kısa süre içinde çılgın ortakların dedektifliğe hızlı ama imkansız bir giriş yaptıkları anlaşılır.

ÇILGIN ORTAK FİLMİ OYUNCULARI

Sinan Çalışkanoğlu,

Nur Erkul,

Ayşe Kökçü

Sinan Bengier

Ali Tarık Fındık

Polen Ocakoğlu

Burak Er