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Çılgın Ortak filmi konusu nedir? İlk defa ekranlara geliyor! Çılgın Ortak oyuncuları kimler?

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#Çılgın Ortak Filmi#Çılgın Ortak Konusu#Film
Çılgın Ortak filmi konusu nedir İlk defa ekranlara geliyor Çılgın Ortak oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:07

Çılgın Ortak filmi, ilk defa televizyon ekranlarına geliyor. 2021 yılında vizyona giren yapım komedi türünde. Özgür Selvi filmin hem yönetmeni hem de senaristi. Peki Çılgın Ortak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Çılgın Ortak filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanacak film saat 20.00'de başlayacak. Komedi türündeki yapımın başrollerini Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul ve Ayşe Kökçü paylaşıyor.

ÇILGIN ORTAK FİLMİ KONUSU

Serdar ve Aslıhan birbiriyle anlaşamayan iki dedektiftir ve bir cinayeti çözmek için görevlendirilir. Şüphelilere yaklaşmak için evli bir çift gibi davranmak zorunda kalan ikili, adeta dedektiflik mesleğini tersten icra eder ve buldukları her ipucunda katilden biraz daha uzaklaşırlar. Kısa süre içinde çılgın ortakların dedektifliğe hızlı ama imkansız bir giriş yaptıkları anlaşılır.

ÇILGIN ORTAK FİLMİ OYUNCULARI

Sinan Çalışkanoğlu,
Nur Erkul,
Ayşe Kökçü
Sinan Bengier
Ali Tarık Fındık
Polen Ocakoğlu
Burak Er

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#Çılgın Ortak Filmi#Çılgın Ortak Konusu#Film

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