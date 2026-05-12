Konağa ateş düştü! Cihan'ın nefesi Alya'yı hayata döndürdü

BEBEĞİ ALINAN NARE YIKILDI!

Heyecan dolu bölümde bebeği aldırmaya razı olmayan ve hayatını tehlikeye atan Nare’nin fenalaşmasının ardından Şahin ve Sadakat, ortak bir karar aldı. Şahin, Nare’nin haberi olmadan onun imzasını taklit etti ve ameliyat için rıza formunu imzaladı. Yaşananlardan habersiz kendine gelen Nare, büyük bir yıkım yaşadı.

KAÇIRILMANIN ARKASINDA BORAN’IN BORCU ÇIKTI

Alya, Deniz’in telsizi sayesinde Cihan ile iletişim kurdu. Cihan, Feyyaz’ın konuşmasından Alya ve Deniz’i onun kaçırmadığını anladı, oklar Boran’a döndü. O esnada Boran ise yıllardır kaçtığı Bulgarları bir anda karşısında görmenin şokunu yaşıyordu. Bulgarlar, kendisine büyük miktarda borcu olan Boran’ı tehdit etti ve hemen parayı getirmezse Alya ve Deniz’in öldüreceklerini söyledi.

CİHAN ALYA’YI KURTARDI

Cihan, Alya ve Deniz’i kaçıranların peşine düştü. Alya, ilk bulduğu fırsatta kendilerini kaçıranlara müdahale etti ve Deniz’in arabadan kaçmasını sağladı. Cihan’a, Deniz’i getirmesi aksi halde Alya’nın öleceği söylendi. Alya ise bu ihtimale karşı bir anda kendini uçurumdan aşağıya bıraktı. Alya’nın peşinden nehire atlayan Cihan, Alya’yı buldu ve onu sudan çıkardı.

MUTLU GÜNÜNDE FELAKET OLDU

Boran’ı Bulgarlardan saklayan Feyyaz, bunun karşılığında Boran’dan konağa girmenin yöntemini istedi. Kadir ve Pakize’nin nişan gününde Meryem’e Feyyaz’dan bir telefon geldi. Kapıdayım diyen Feyyaz’a bakmak için aşağı inen Meryem, o esnada Alya ve kahveleri taşıyan Pakize’yi gördü. Konağın kapısından giren araç, bir anda 3 kadının üstüne doğru sürdü ve kadınları ezdi.

GECENİN BİRİNCİSİ

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi ‘Uzak Şehir’, Total izleyici grubunda 12,29 reyting 37,45 izlenme payı, AB kategorisinde 7,53 reyting 28,58 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 11,03 reyting ve yüzde 33,82 izlenme payı alarak tüm kategorilerde gecenin birincisi oldu.