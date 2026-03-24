Cihan'ın büyük aşkı Meryem geceye damga vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 12:31

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Sadakat’in hapishaneye girdiği bölüme, dizinin başından bu yana adı geçen Meryem’in ortaya çıktığı anlar damga vurdu.

BORAN’IN ŞARTI CİHAN’I ÇILDIRTTI!

Heyecan dolu bölümde Boran’ın Deniz’in Alya’nın yanında kalabilmesi için ortaya koyduğu şartı öğrenen Cihan çok sinirlendi ve arabasına atlayıp Boran’ın peşine düştü. Ecmel ile Boran’ın arabasının önünü kesen Cihan, Boran’ı dövmeye başladığı esnada araya Alya girdi. Deniz’i kaybetmemek için Cihan’dan uzak durmayı göze alan Alya, Cihan’a konaktan ayrılıp bir daire tutacağını söyledi.

ZERRİN, BEBEĞİ İÇİN BİR PLAN YAPTI

Annesine gözyaşları döken Zerrin, bebeğini kaçırmak için bir plan yaptı ve Fidan’dan da kendisine yardım etmesini istedi. Bebeğini emzirmeye giden Zerrin, Demir’in yemek ısmarlama teklifini kabul etti ve ikili bebeği de alıp beraber yemeğe gittiler. Demir’in üstüne ayran döken Zerrin, Demir’in tuvalete gittiği anlarda bebeğini alıp kaçsa da planın sonu hüsran oldu.

SADAKAT TUTUKLANDI!

Vurgun’un ölümüyle suçlanan Sadakat, Ecmel’in TIR şoförünü ayarlaması ve yalan beyan verdirmesiyle çıktığı mahkemede tutuklandı. Sadakat’in haksız yere tutuklanması tüm aileyi yıktı.

BAŞARILI OYUNCU CEREN MORAY MERYEM’E HAYAT VERİYOR

Dizinin ilk bölümünden bu yana zaman zaman adı geçen, Cihan’ın eski, büyük aşkı Meryem, bu bölüm ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Ceren Moray’ın hayat verdiği Meryem, hapishanede Sadakat’in karşısına çıktı. Sadakat, Meryem’i görmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Cihan, Nare ve Kaya annelerini ziyarete geldiği esnada Sadakat, Cihan’a görmesi gereken biri olduğunu söyledi ve Meryem’i görüş odasına çağırttı.

TÜM KATEGORİLERDE GECENİN BİRİNCİSİ

Uzak Şehir, Tüm Kişiler’de 13.91 izlenme oranı ve 37.41 izlenme payı elde etti. AB’de 9.74 izlenme oranı ve 29.88 izlenme payına ulaşan dizi, 20+ABC1’de ise günü 11.94 izlenme oranı ve 31.77 izlenme payı ile kapattı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.

