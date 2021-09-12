Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan mı?

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği iddialı yapımı Camdaki Kız’ın yeni sezon ilk bölümünde Hayri karakterinin isminin görülmesi merak uyandırdı. Henüz yüzünün görülmediği Camdaki Kız Hayri’nin Cihangir Ceyhan olacağı konuşuluyor. Peki Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan hakkında merak edilenler…

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

32 yaşındaki başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Aslen Elazığlı olan Cihangir Ceyhan İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri dönen Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve tanınmaya bu projeyle başlamıştır. Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ardından 2020 yapımı Alev Alev dizisinde Ömer karakterini oynamıştır.

2021 yılında ise Camdaki Kız Hayri karakteri ile izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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