Cihangir Ceyhan: Dilber’i başkası oynayamazdı

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HAZAR’IN HAVASI ÇOK HOŞ OLMUŞ

Cihangir Ceyhan, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu. Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Hazar Ergüçlü’den bahseden ünlü oyuncu şöyle konuştu:

“Hazar Ergüçlü’yle daha önce ‘Alev Alev’ dizisinde birlikte rol aldık. Dilber rolünü Hazar olmasaydı başkası oynayamazdı. Hazar’ın havası çok hoş olmuş. Sert sahnelerden sonra, o pavyonda çalışan gergin kadının masum bir kız çocuğuna dönüşmesi çok hoş. Karakterle enerjisi çok tutmuş.”

ADANA’YA HEYKELİMİ DİKERLERSE GÜZEL OLUR

Adanalı oyuncu, dikkat çekici bir açıklama da yaptı:

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“İnşallah bir gün Adana’daki Sanatçılar Parkı’na heykelim dikilir. Güzel olur. Tabii ki yurtdışındaki film festivallerinde ödül almak çok güzel ama benim için Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödül almak daha kıymetli. Çok duygusal bir şey. Adana’da ödül almak mı, Cannes Film Festival’inde ödül almak mı? Adana’da almak daha kıymetli bizim için.”

Sakalsız Burak Kut’a benziyorum



Sakallarını kesen Cihangir Ceyhan, “Fiziki görünüşümde küçük hamleler büyük farklar yaratabiliyor. Sakallı başka bir adam oluyorum, bıyıklı başka. Sakalları tamamen kesince Burak Kut’a benziyorum” dedi.